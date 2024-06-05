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Экономика Банка «Тинькофф» больше нет — он официально сменил название. Что будет с картами и приложением

Банка «Тинькофф» больше нет — он официально сменил название. Что будет с картами и приложением

Теперь он будет называться «Т-Банк»

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Дизайн банкоматов «Тинькофф» будут постепенно менять

Банк «Тинькофф» официально сменил название. Теперь он будет называться «Т-Банк». Как объяснили в компании, идея такого обновления существовала давно — в феврале 2024 года банк сменил логотип, а теперь настало время «уйти от фамильности» и заменить ее на что‑то «более современное».

Вторая причина — масштабирование бизнеса и выход на международные рынки.

— Как нам кажется, бренд «Т‑Банк» — универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам, — говорится в сообщении компании.

Обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе обновится сайт и приложение. При этом переустанавливать приложение не нужно.

На втором этапе обновятся все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. В банке уверяют: все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме, а клиенты смогут и дальше пользоваться банковскими картами — специально перевыпускать их не нужно.

— Кредитки и дебетовки с прежним названием действуют до окончания срока, указанного на оборотной стороне карты, — говорят в компании. — Бонусы за покупки начисляем, как обычно: наши тарифы и договоренности с партнерами не поменялись.

Кроме того, как заявляют в банке, смена названия никак не повлияет на активы клиентов и возможность торговать на фондовом рынке.

Также действительны все справки и выписки.

Но если вы запрашиваете выписку по счету или, например, справку для визы, в ней будет написано АО «Тинькофф Банк». Это нормально: пока мы меняем только название банка, все документы по‑прежнему имеют юридическую силу, — уточняют в банке.

Новый договор подписывать с банком тоже не придется: все документы, которые вы подписывали раньше, по‑прежнему будут иметь юридическую силу.

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