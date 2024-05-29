Ставку НДФЛ хотят изменить: считаем, кто заплатит больше налогов, а кто сможет вернуть деньги

Максимальную ставку НДФЛ хотят поднять до 22% Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий поправки в Налоговый кодекс. Среди предложенных изменений многоступенчатая шкала подоходного налога, которую анонсировали ранее. Как сообщают «Ведомости», Минфин предлагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ.

Ставка будет зависеть от годового дохода человека: чем больше он зарабатывает — тем больше должен будет отдать государству. Сейчас НДФЛ базово составляет 13% от дохода, а те, кто зарабатывают больше 5 млн рублей в год, платят 15% с суммы доходов, превышающих эти 5 млн. Меньше платят государству только самозанятые — для них действует специальный налоговый режим. Сейчас Минфин предлагает оставить ставку 13% только для тех, кто зарабатывает в год меньше 2,4 млн рублей. Люди с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей, будут платить в казну 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. Те, кто за год заработает больше 50 млн, должны будут заплатить 22%.

Министерство финансов предложило новые ставки НДФЛ, теперь идею должно рассмотреть правительство Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Министр финансов Антон Силуанов сказал, что при разработке законопроектов министерство опиралось на рекомендации Госдумы. Среди них было в том числе условие, что повышение нагрузки по НДФЛ не должно коснуться большинства граждан. По оценкам Минфина, новые повышенные ставки по НДФЛ затронут примерно 3% трудоспособного населения страны.



Минимальная ставка распространяется на доходы до 2,4 млн рублей в год, то есть, если речь идет о зарплате — до 200 тысяч рублей в месяц «грязными». На руки человек с таким доходом получает ежемесячно 174 тысячи рублей.

Для тех, кто зарабатывает еще меньше, ничего не изменится. Средняя зарплата в России в феврале 2024 года, по данным Росстата, составила 78 432 рубля.

Для остальных повышенная ставка будет применяться не ко всей зарплате, а только к сумме, которая выше минимальной. Так же, как сейчас, люди с доходом свыше 5 млн рублей платят 15% только с того, что больше этих 5 млн. То есть если человек заработает за год 3 млн рублей (250 тысяч рублей в месяц), то платить повышенный налог он будет не со всей суммы, а с 600 тысяч рублей в год (50 тысяч рублей в месяц).



Поправки также предполагают введение дополнительного налогового вычета для семей с двумя и более детьми, если доход в семье меньше полутора прожиточных минимумов на человека. В 2024 году прожиточный минимум составляет 15 453 рубля. То есть, если бы поправки вступили в силу в этом году, право на налоговый вычет получили бы семьи, доход в которых меньше 23 179 рублей на человека. Для семьи из четырех человек это 92 716 рублей (до вычета налогов). Возвращать родителям предлагают 7% из 13%.



Сейчас семьи с детьми тоже имеют право на налоговый вычет: чем больше детей, тем больше сумма вычета. Чтобы получить «детский» налоговый вычет, нужно заполнить заявление у работодателя — его будут начислять каждый месяц, пока сумма заработка за год не превысит 350 тысяч рублей.



Возвращать часть налогов также планируют тем, кто сдает норматив ГТО — налоговый вычет составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения значка. Соответственно, вернуть обладатели значка ГТО смогут 13% от этой суммы: 65 рублей в месяц, или 780 — в год.

