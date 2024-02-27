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Экономика Кризис-2024 эксперт

Депозиты, крипта или наличка? Экономисты объяснили, как выгоднее хранить деньги

Рассказываем, как не позволить инфляции съесть ваши сбережения

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Экономисты объяснили, можно ли хранить наличные деньги дома

В условиях экономической нестабильности и высокой инфляции многие задумываются о том, как обезопасить свои сбережения. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%. Некоторые эксперты говорят о том, что в реальности уровень инфляции оказался еще выше. Тенденция сохранится и в 2024 году: согласно прогнозу Центробанка, ее уровень в текущем году будет равен 4,0–4,5%.

Стоит ли переводить накопления в валюту? Хранить деньги лучше дома наличными или всё-таки в банке? Вносить ли средства на депозиты? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились к экономистам. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, какие инструменты позволят не только сберечь, но и преумножить деньги.

Как лучше хранить деньги?

При текущей ключевой ставке в 16% депозиты можно назвать одним из наиболее надежных инструментов для хранения сбережений, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Сегодня очень высокий фон неопределённости: неопределенность с турбулентностью валюты, неопределенность на финансовых рынках, неопределенность на фондовых рынках, — отметил специалист в разговоре с MSK1.RU. — Поэтому если человек не имеет достаточно высокой квалификации для работы, условно говоря, на фондовых биржах с акциями и облигациями, то лучшее решение при нынешней ключевой ставке в 16 процентов — депозиты.

Кроме того, в качестве хороших вариантов для инвестиций можно выделить криптовалюты и фондовые рынки, однако заниматься этим стоит только в случае, если у вас есть необходимые умения и знания, заявил Остапкович.

— Если человек квалифицирован, тогда вперед в крипту или на фондовый рынок, но это каждый день нужно следить, куда тренд пошел, много времени нужно на это уделять, — объяснил специалист. — Кроме того, все зависит от капитала, то есть если у вас там где-то до миллиона то не надо ни с чем связываться кроме депозитов банка.

Лучшая инвестиция на сегодняшний день — вложение в родных и близких, считает Георгий Остапкович. По его мнению, людям старшего поколения лучше направлять финансы на детей и внуков.

— Если же подходить к этому вопросу философски, то нужно вкладывать в свои знания и в свои компетенции. Обучаться, чтобы быть задействованным на рынке. Если вам уже за 50, то вкладывайте в своих детей и внуков, которые вам потом привезут гораздо большие дивиденды, чем вам даст банк или фондовый рынок. Если вы, конечно, играете в долгую, а не хотите сегодня положить, а завтра забрать с каким-нибудь доходом. Такого сегодня нет, — резюмировал эксперт.

Пора вкладываться в недвижимость?

Недвижимость может начать падать в цене, а потенциальное увеличение налогов на собственность может сделать этот вариант инвестиций менее привлекательным, считает Георгий Остапкович. Экономист советует вкладываться в недвижимость только при наличии большого количества денег и готовности ждать отдачи на протяжении длительного времени.

— Текущая ситуация показывает, что рынок недвижимости склонен к падению. Какие будут налоги на собственность, тоже пока непонятно. Я не исключаю, что они будут повышаться. Конечно, есть инвестиционный доход, но для этого нужно иметь нужно иметь минимум 4–6 миллионов, чтобы вступать в такую рискованную и дорогостоящую операцию, — уточнил эксперт. — Конечно, если вы обладаете несколькими миллионами, можно найти грамотного финансиста, который вам за 5−7% подскажет, как получить доход выше депозитов.

«Но, опять же, это всё игра в долгую. Чтобы отбить недвижимость, вам придется ждать лет десять, а то и больше»

Стоит ли скупать валюту?

Покупка иностранной валюты в текущей политической и экономической ситуации может повлечь за собой определенные риски, отметил Остапкович. Он подчеркнул неопределенность в отношении государственной политики к валютам и возможные риски дедолларизации.

Дедолларизация — это процесс уменьшения зависимости экономики от доллара США. Она подразумевает уменьшение использования доллара в международных расчетах, торговле, резервах центральных банков.


— Слишком большая неопределенность в том, что касается валюты. Что, если завтра запретят вообще хождение доллара? Этого нельзя полностью исключать. Если не запретят, то, конечно, в иностранную валюту в принципе можно: по крайней мере, вы не проиграете от этого, — рассказал он. — Какое будет отношение сейчас государства к этим валютам, у меня стопроцентной гарантии нет. Явно разыгрывается карта дедолларизации, и я не исключаю, что будут сложности валютами.

Кроме того, при переводе средств в иностранную валюту важно учесть срок хранения сбережений, рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Для коротких периодов (до полутора лет), конвертация средств в иностранную валюту может быть нецелесообразной из-за комиссий. Для долгосрочных сбережений (более 5 лет) такой подход может быть оправдан

— Всё зависит от того, какой срок вы хотите хранить деньги. Если речь идет об интервале год-полтора, то смысла в этой процедуре нет, потому что вы на комиссиях в одну сторону, другую сторону потеряете не меньше. Если вы хотите сберечь деньги условно лет на пять, чтобы они не обесценились, то вы можете взять наличную валюту и где-то приберечь. Если вы хотите эти деньги использовать за пределами России, это тоже вполне разумная практика, — объяснил он. — Однако если у вас немного денег, если вы, скажем, в пределах 10–15 тысяч в месяц откладываете и хотите накопить на отпуск или стиральную машину, то смысла это делать через доллары нет никакого.

Что будет, если хранить деньги дома наличкой?

Хранение наличных денег дома может привести к их обесцениванию из-за инфляции, отметил Георгий Остапкович. Он подчеркнул, что такой подход экономически неразумен, особенно если сбережения хранятся в национальной валюте.

— Они просто будут обесцениваться. Тот, кто хранил таким образом деньги, в 2023 году потерял 7,5%. В 2024-м, естественно, инфляция будет продолжаться, я не знаю, какими темпами, но именно на этом тоже можно много потерять, — объяснил эксперт. — У нас цены на продукты постоянно растут, а вы сидите, храните деньги, ждете, когда купите десяток яиц в полтора-два раза дороже. Экономическая теория показывает, что неразумно хранить деньги наличкой, тем более в национальной валюте.

Ранее мы рассказывали о старении автопарка в России. К началу 2024 года доля автомобилей, возраст которых превышает 21 год, достигла 9,65%. При этом в 2019 году этот показатель был на уровне 4,35%. Эксперты объясняют эту тревожную тенденцию в первую очередь резким подорожанием новых автомобилей на фоне ослабления рубля и снижения реальных доходов населения.

ПО ТЕМЕ
Экономика Деньги Сбережения Накопления Кризис Инфляция
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