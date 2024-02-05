«Будет угрожать рецессией в российской экономике». Эксперты — о том, когда упадет ключевая ставка и подешевеет недвижимость

MSK1.RU поговорил с экспертами о том, упадут ли цены на жилье, стоит ли делать вклады и как ЦБ будет тормозить инфляцию. Ответы — в материале MSK1.RU.

Почему так дорого?

Экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев считает, что ключевая ставка и рост инфляции, вопреки мнению ЦБ, связаны слабо. На повышение цен, прежде всего, влияет монополия на рынке. А поскольку монополисты уже и так «завысили планку», в скором времени цены стабилизируются, утверждает специалист.

