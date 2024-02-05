«Будет угрожать рецессией в российской экономике». Эксперты — о том, когда упадет ключевая ставка и подешевеет недвижимость

Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки во втором полугодии. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.
— Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый, — отметила Набиуллина.
MSK1.RU поговорил с экспертами о том, упадут ли цены на жилье, стоит ли делать вклады и как ЦБ будет тормозить инфляцию. Ответы — в материале MSK1.RU.
Почему так дорого?
Экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев считает, что ключевая ставка и рост инфляции, вопреки мнению ЦБ, связаны слабо. На повышение цен, прежде всего, влияет монополия на рынке. А поскольку монополисты уже и так «завысили планку», в скором времени цены стабилизируются, утверждает специалист.
— После случаев с беспрецедентным ростом цен на яйца, с достаточно серьезным ростом цен на бензин и на дизельное топливо, включался достаточно активно ФАС (Федеральная антимонопольная служба. — Прим. ред.), — сказал он.
Значит, мы можем ожидать, что цены будут расти не так быстро. Потому что та дельта (в экономике — изменение величины относительного прошлого значения. — Прим. ред.) на которой они повысили цены, достаточна для того, чтобы еще некоторое время они могли пожить более спокойно.
Скорого снижения ставки ждать не стоит, предупреждает заместитель руководителя заместитель директора Института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. По его мнению, ЦБ будет ориентироваться на темпы роста производства — они, по данным Росстата, за конец 2023 замедлились до минимальных с марта 2,7%.
— Мы видели замедление некоторых показателей по опросам предприятий, выпуск снизился. Многие
это связывают с праздничным периодом. Расценивают это как временное явление, надеясь, что выпуск будет в промышленности, в других сферах расти, — объяснил эксперт. — Но есть действительно намеки о торможении экономического развития. Это вопрос, причем серьезный, который будет угрожать рецессией в российской экономике, то есть снижением ВВП по итогам года.
Вкладывать и страховать
Ковать железо надо, пока горячо, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Сейчас — самое время открывать вклады в банках с высокими процентами по депозитам.
— В любом случае дельта между ставкой и инфляцией будет достаточно большая, сейчас она обогащается без всех крупных экономик. Вероятно, это останется. ЦБ считает, что люди должны сберегать, а не покупать что-то в кредит, и я полностью с ним согласен. Соответственно, банковские вклады станут очень привлекательными для сбережений, — отметил кандидат экономических наук, директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.
Кроме того, в ЦБ сообщили о торможении цен на жилье. По прогнозам Миронова, в ближайшие годы они упадут не больше, чем на несколько процентов, — до 5. Этому будет способствовать страхование средств.
— Вкачивались деньги в экономику, очень много, и ипотеку поддерживали. Сейчас мы видим, что в резервном фонде уже денег не 11 ликвидных, а 5 триллионов — об этом заявляют все официально, — подчеркнул эксперт. — Соответственно, траты из бюджета будут уже менее объемными. Будет меньше денег в экономике, вместе со снижением инфляции будут снижаться цены и на жилье.
Экономист Беляев же уверен — в условиях монополизированного рынка недвижимость доступнее не станет.
— Поскольку цены монопольные, и монополией цены устанавливаются, никуда они снижаться не будут. Может быть, на отдельные какие-то доли, проценты или категории что-то снизится, — считает он.
Как ЦБ рубль укреплял
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. По мнению Валерия Миронова, эту меру нужно сделать постоянной — так рубль укрепится, а инфляция снизится.
— Очень хорошо повлияла на снижение инфляции обязательная продажа валютной выручки экспортерами, которая была введена временно, — рассказал он. — Сейчас ее снова продлили. Вообще ее нужно сделать постоянной, то есть обязать предприятия и экспортеров возвращать валютную выручку. Это укрепит курс рубля, он не будет так сильно падать.
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