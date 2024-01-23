Как копить и не тратить: пять советов от финансовых экспертов

— Ходите в магазин со списком покупок, — говорит Елена Яковлева. — Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета. Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего.

Елена Яковлева также посоветовала закупаться едой впрок, если есть такая возможность — большие упаковки зачастую оказываются выгоднее, чем маленькие.