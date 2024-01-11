Вернется к 100 или опустится до 70? Что ждет рубль в 2024 году и стоит ли закупаться валютой

Экономист Никита Масленников отмечает, что сейчас в экономике России наблюдается перегрев. Она работает на пределе своих возможностей, и это неминуемо ведет к замедлению ее роста в 2024 году. По ощущениям эксперта — вдвое, ближе к 1,8–2,0% , но не выше. Есть предпосылки к замедлению и мировой экономики, а это чревато снижением спроса на российский экспорт, от которого будет зависеть курс.



— Перегрев — это всегда очень рискованная вещь, потому что, если из него плавно не выйти, это может завершиться достаточно сильным спадом. Особенно когда ситуация в глобальном хозяйстве тоже не слишком благостная, и здесь тоже пока все векторы указывают на замедление глобального экономического роста в следующем году. Для нас это будет означать, что сокращается спрос на российский экспорт, — говорит эксперт. — По отношению к прошлому году у нас показатели хуже. По торговому сценарию чуть-чуть больше чем в два раза, по счету текущих операций платежного баланса — в 4,4 раза хуже, чем в прошлом году. Но тем не менее пока они в профиците. Это позволяет поддерживать сейчас рубль на рубежах, на которых он находится, вокруг 90 рублей за доллар.

