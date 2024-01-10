«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

Сам ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2024 год и оставил его на уровне 4–4,5% .



— Я очень надеюсь, что Центральный банк вышел на пиковое значение и что если ключевая ставка удержится в течение ближайших двух кварталов, то мы увидим где-то через полгода достаточно серьезное снижение инфляции, — говорит экономист Никита Масленников. Он, как и многие эксперты, ожидает плавного снижения ставки со второго полугодия 2024 года.

