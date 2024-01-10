«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

Банк России в конце 2023 года поднял ключевую ставку до
Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. От нее зависит стоимость заемных денег и проценты по вкладам, поведение потребителей и бизнеса. Цикл повышения ключевой ставки начался в июле, почти за полгода показатель поднялся с 7,5
По мнению большинства аналитиков, опрошенных «Фонтанкой», первый квартал нам точно предстоит жить с высокой ключевой ставкой. При благоприятном развитии событий снижение может начаться со второго квартала или второго полугодия. К каким значениям? Здесь ожидания экспертов расходятся.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что пик денежно-кредитной политики уже достигнут. Повышение ставки до
— Ближайший ориентир снижения ставки при сдувании «кредитного пузыря» и нормализации на рынке труда —
— При прогнозировании ключевой ставки мы опираемся на среднесрочный прогноз Банка России, где средняя ключевая ставка на 2024 год указана в диапазоне
Если инфляция и кредитование замедлятся и новых шоков для экономики не произойдет, ЦБ может начать снижение ставки в первом полугодии, рассуждает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Тогда на конец года ставка может опуститься на уровень
— Инфляция в 2024 году будет снижаться до
Сам ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2024 год и оставил его на уровне
— Я очень надеюсь, что Центральный банк вышел на пиковое значение и что если ключевая ставка удержится в течение ближайших двух кварталов, то мы увидим где-то через полгода достаточно серьезное снижение инфляции, — говорит экономист Никита Масленников. Он, как и многие эксперты, ожидает плавного снижения ставки со второго полугодия 2024 года.
— Не слишком сильно. Я думаю, что она окажется около
По словам Масленникова, реальный эффективный курс рубля за ноябрь вырос больше чем на
— Эффект переноса ослабления курса рубля практически исчерпан на сегодняшний день, но это не означает, что нам нужно расслабляться. Важно избежать сильной курсовой волатильности. Пусть он будет даже в коридоре
Наибольший эффект уже принятых ранее решений ЦБ мы можем увидеть ближе к лету, отмечает Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям инвестиционной компании General Invest.
— В этом контексте особое значение приобретает ситуация на рынке труда, который является важным источником проинфляционных рисков и слабо поддается влиянию монетарных мер, — говорит она. — Мы ожидаем, что в базовом сценарии ЦБ сможет начать снижение ставки в
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова склоняется к тому, что на следующем, опорном заседании совета директоров ЦБ по ставке 16 февраля показатель сохранят на прежнем уровне.
— Я жду, что она либо останется на текущем уровне, либо, может быть, будет немножко повыше в первом полугодии, а с лета я жду ее снижения, до
ЦБ не раз говорил, что жесткая денежно-кредитная политика соответствует мягкой бюджетной и наоборот. Например, по оценке Минфина, бюджетный импульс в 2023 году должен стать рекордным с 2018 года и составить
— Сейчас бюджетная эмиссия будет достаточно сдержанной. За 11 месяцев у нас дефицит бюджета
Как отмечал ЦБ, в 2023 году цены росли ускоренными темпами из-за высокого потребительского спроса, опережающего возможности расширения предложения. Оно упирается в свой объективный потолок из-за кадрового дефицита. Чтобы привлечь тех немногих соискателей, которые выходят на рынок в условиях рекордно низкой безработицы, работодатели повышают зарплаты, что способствует еще большему росту инфляции. Спрос подстегнула и льготная ипотека, условия которой, к слову, правительство существенно ужесточило в конце 2023 года.
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