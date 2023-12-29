Осторожно, льготы закрываются: что будет с ипотекой в 2024 году

Что такое льготная ипотека

Программа льготной ипотеки появилась в 2020 году, в качестве поддержки для строительной отрасли во время пандемии. Льготные условия предполагали ставку 6,5% при условии, что заемщик покупает в ипотеку новостройку. Потом ее несколько раз продляли, а ставку — повышали. Тем не менее ставка по льготной ипотеке всё равно остается ниже, чем по «обычной» — сейчас она установлена на уровне 8% годовых.



Отличие льготной ипотеки от большинства других госпрограмм в том, что получить ее может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации без ограничений по возрасту, профессии или семейному положению. В других программах условий больше: например, на семейную ипотеку могут претендовать только семьи с детьми, на IT-ипотеку — сотрудники аккредитованных IT-компаний.

