Ситуация стабилизировалась, говорили они. Что действительно творится на рынке запчастей

Но это, повторимся, средняя цена детали по справочнику для расчета выплаты по ОСАГО. Фактически родную деталь за такие деньги не купить. К примеру, оригинальный капот японского производства обойдется в 67,4 тысячи — и под заказ, ждать которого придется от 1 месяца. И даже новая цена по справочнику, увеличенная на 10%, позволит приобрести только реплику литовского производства, она обойдется в 17 тысяч. Бывший в эксплуатации оригинальный капот можно найти по цене от 24 тысяч.



Подушка безопасности и бампер за год, наоборот, выросли в цене, в среднем и та и другая деталь — на 35%. Актуальная цена по справочнику сегодня на них — 62,2 и 9,1 тысячи соответственно. И подушке, надо отметить, РСА явно польстил относительно рыночной цены: оригинальную деталь можно найти от 32,2 тысячи. Чего не скажешь о бампере: оригинал на профильных сайтах предлагают за 11,7 тысячи. Повышение стоимости бампера на 10% с 19 декабря (до 10,1 тысячи) почти позволит протиснуться в отведенные страховщиками рамки.

