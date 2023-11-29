Кто получит больше денег: бюджет России на 2024 год в шести картинках

На днях Владимир Путин подписал закон о бюджете России — в документе подробно расписаны траты федерального бюджета на ближайшие три года. Планы на 2025 и 2026 год еще будут скорректированы, а вот сколько и на что планируется потратить в 2024 году, уже известно точно. Мы изучили документ, чтобы посмотреть, как хотят тратить бюджетные деньги в следующем году.
Согласно закону, полный текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, расходы бюджета в 2024 году составят 36 триллионов 661 миллиард рублей. При этом доходы будут меньше — всего 35 триллионов 65 миллиардов рублей. То есть бюджет в 2024 году будет дефицитным. В 2023 году тоже имел место дефицит бюджета, тогда он был почти в два раза больше — 2,9 триллиона.
— Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и ранее, будут выступать внутренние заимствования (например, кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФю — Прим. ред.), — говорится в документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
Самый большой кусок бюджета достается Министерству финансов. Такая ситуация складывается каждый год — Минфин всегда получает значительную часть бюджета, как правило, около трети всей суммы. В 2024 году министерству изначально планировали дать 11,17 триллиона рублей (такая сумма была указана в проекте бюджета, когда его вносили на рассмотрение Госдумы), но к моменту окончательного принятия закона в документ внесли поправки. В итоге Минфин получит 10,86 триллиона рублей.
В задачи Министерства финансов входит развитие экономики и управление финансами страны. Например, в бюджет Минфина заложены деньги на финансирование резервных фондов или обеспечение участия России в ОДКБ (Организация Договора коллективной безопасности), но не только. В том же минфиновском куске бюджета можно найти деньги на выплату маткапитала — в ближайшие три года на это планируют потратить около 1,6 триллиона рублей.
На втором месте по расходам — Министерство обороны. Причем, если у Минфина в процессе принятия бюджета часть денег забрали, то Минобороны, наоборот, добавили — хотели дать 2,6 триллиона, а в итоге остановились на сумме 3,53 триллиона рублей. Для сравнения: в бюджете 2021 года на нужды оборонного министерства было заложено 1,87 триллиона рублей — почти в два раза меньше.
Это еще не все расходы на оборону. В документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» приведена таблица, согласно которой в 2024 году на национальную оборону планируют потратить в общей сложности более 10 триллионов рублей.
Еще 3,39 триллиона уйдут на «нацбезопасность и правоохрану» — именно так этот пункт называется в документе Минфина. Согласно подписанному Путиным закону о бюджете, Министерству внутренних дел достанется 1,49 триллиона. Росгвардия получит 367 миллиардов рублей.
Затраты на здравоохранение поменьше — Минздраву в этом году достанется всего 669 миллиардов рублей. Но нужно учитывать, что эти деньги идут на крупные проекты — научные исследования, международное сотрудничество, развитие образования в медицинской сфере, переподготовку кадров. Непосредственно медицинская помощь гражданам финансируется не из бюджета страны, а из средств Фонда обязательного медицинского страхования. У Фонда ОМС свой собственный бюджет, который принимается отдельным законом. Этот документ тоже уже подписан и опубликован — расходы запланированы на уровне 3,89 триллиона рублей.
Министерству просвещения в 2024 году планируют выделить из федерального бюджета 478 миллиардов рублей. Минпросвещения занимается воспитанием и образованием, но только общим. За высшее образование отвечает отдельное министерство — Минобрнауки. Ему достанется 830 миллиардов рублей.
У каждого региона и муниципалитета тоже есть собственные бюджеты, которые формируются на местном уровне и далеко не только за счет субсидий из федерального бюджета. Кроме того, отдельно утверждается бюджет Фонда пенсионного и социального страхования. Этот документ тоже подписан и опубликован — расходы Социального фонда составят более 16 триллионов рублей.