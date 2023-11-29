Кто получит больше денег: бюджет России на 2024 год в шести картинках

— Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и ранее, будут выступать внутренние заимствования (например, кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФю — Прим. ред.), — говорится в документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».



Самый большой кусок бюджета достается Министерству финансов. Такая ситуация складывается каждый год — Минфин всегда получает значительную часть бюджета, как правило, около трети всей суммы. В 2024 году министерству изначально планировали дать 11,17 триллиона рублей (такая сумма была указана в проекте бюджета, когда его вносили на рассмотрение Госдумы), но к моменту окончательного принятия закона в документ внесли поправки. В итоге Минфин получит 10,86 триллиона рублей.

