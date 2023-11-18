Российские власти снова разрешили экспорт бензина. Что будет с ценами?

Российское правительство сняло временное эмбарго на экспорт автомобильного бензина. Запрет власти отменили с
Там отметили, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились, а запасы составляют около двух миллионов тонн.
— Зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на автомобильный бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке, принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина, — сообщили в Минэнерго.
В министерстве добавили, что мониторинг цен продолжится. Это делается для возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, в том числе возврата запрета на экспорт бензина, если это будет необходимо.
— Поскольку нефтяным компаниям в полном объеме вернули демпфер, поэтому можно предположить, что они взяли обязательства по сдерживанию цен на внутреннем рынке, значит снова можно разрешать экспорт. Рано или поздно это должно было произойти, потому что Россия производит больше бензина, чем потребляет. Основной спрос, который был летом и осенью из-за отпусков и сельхозработ, заканчивается. Скорее всего, ситуация будет более-менее стабильной с ценами. Будут расти в пределах инфляции. Но если в будущем ради наполнения бюджета снова будут увеличивать налоговое давление на нефтяные компании, то тогда вопрос цен на бензин снова возникнет, — объяснил в беседе с корреспондентом 72.RU Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
Российские власти 21 сентября ввели эмбарго на экспорт нефтепродуктов. Тогда это делали для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. До этого бензин и дизтопливо сильно дорожали, даже был дефицит в некоторых регионах. Эксперт объяснял и называл причины топливного кризиса, который возник на российском рынке. Городские порталы регулярно следят за динамикой цен на бензин в Тюмени. И в октябре видели, что нефтепродукт дешевел.