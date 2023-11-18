Российские власти снова разрешили экспорт бензина. Что будет с ценами?

— Поскольку нефтяным компаниям в полном объеме вернули демпфер, поэтому можно предположить, что они взяли обязательства по сдерживанию цен на внутреннем рынке, значит снова можно разрешать экспорт. Рано или поздно это должно было произойти, потому что Россия производит больше бензина, чем потребляет. Основной спрос, который был летом и осенью из-за отпусков и сельхозработ, заканчивается. Скорее всего, ситуация будет более-менее стабильной с ценами. Будут расти в пределах инфляции. Но если в будущем ради наполнения бюджета снова будут увеличивать налоговое давление на нефтяные компании, то тогда вопрос цен на бензин снова возникнет, — объяснил в беседе с корреспондентом 72.RU Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.