Женщинам — деньги: сколько получат мамы за беременность и роды по новым правилам

Если беременность прошла без осложнений и родился один малыш, женщина может еще 70 дней находиться в отпуске (в случае тяжелых родов — 86 дней). У мамы, которая родила двух и более детей, отпуск увеличивается, и после родов можно отдохнуть еще 110 дней.

Как получить пособие

Если беременная женщина официально трудоустроена, то сначала ей нужно обратиться в женскую консультацию или медицинскую клинику. Тут система похожа на получение больничного: врач констатирует беременность и оформляет лист нетрудоспособности. Его оформляют на 30-й неделе сразу на весь период декретного отпуска.

