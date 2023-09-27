Курс доллара не наладится никогда? Объясняем, что происходит с валютой в России

В середине августа курс доллара достиг рекордного за последний год значения и превысил 100 рублей. В последний раз отметка была такой в марте 2022 года. В связи с этим Банк России повысил ключевую ставку до 12%. Позднее отечественная валюта немного поднялась и закрепилась в районе отметки 95–96 рублей за доллар. О том, стоит ли ждать старого курса рубля и когда ситуация стабилизируется, наши коллеги из MSK1.RU поговорили с финансовыми экспертами.
Ключевая ставка определяет стоимость денег. Это один из важнейших инструментов регулирования государственной экономики, который определяет условия операций между Центральным Банком и коммерческими финансовыми организациями. Проще говоря, это максимальный процент, под который Центробанк принимает депозиты, и одновременно минимальная ставка по кредитам для коммерческих банков.
Что происходит с рублем
Ничего сверхъестественного в текущей ситуации нет, считает экономист Николай Кульбака. По его словам, если посмотреть на динамику обменников на протяжении последних нескольких лет, курс рубля примерно так и рос всё время, его движение было постепенным.
— Происходило это по одной простой причине. Прежде всего, российская экономика слабее европейской и американской. Естественно, наша валюта постепенно слабеет по сравнению с другими. Эта ситуация связана еще и с тем, что курс доллара в принципе — это соотношение цен на валюту внутри страны, — объяснил он корреспонденту MSK1.RU. — То есть, грубо говоря, у нас есть спрос на валюту и есть предложение валюты. Спрос на валюту берется от тех, кому она нужна. А нужна она тем, кто покупает импортные товары, а также гражданам, которые используют валюту за границей или хранят в ней сбережения.
По словам директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, на курс рубля повлияли и антироссийские санкции.
— Вернемся на период начала 2022 года, когда курс доллара был порядка 75 рублей, подходил к 80. Сейчас мы прожили полтора года в условиях военных действий, экономической блокады со стороны окружающего мира и действия огромного числа санкций, в том числе приводящих к уменьшению притока в страну свободно конвертируемой валюты. В этих условиях сохранить обменный курс таким же, каким он был полтора-два года назад, мне кажется, абсолютная фантастика.
По мнению Буклемишева, сейчас очень сложно судить о состоянии российского экспорта и импорта.
— Вот мы вроде продаем нефть, но непонятно, учитывается ли она в экспорте. Мы долго боролись за расчеты в национальных валютах — мы их получили. Только на курсе доллара это сказывается совершенно определенным образом, — подчеркнул он. — Если в страну не поступают доллары, а вместо них поступают рупии, то рубль будет по отношению к доллару ослабевать.
Подобного мнения придерживается и экономист Николай Кульбака.
— С одной стороны, экспорт снизился. А с другой, российское руководство всячески переходит на валюты, которые не являются сильными, например юани. Эти валюты занимают большую часть в российском обороте, — утверждает эксперт. — Естественно, долларов в Россию поступает меньше, а отсюда и рост цен на них. И ничего удивительного здесь нет.
Когда рубль укрепится снова
«По-настоящему хороший» курс доллара мы увидим не раньше 2024 года, заявил MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— Много ресурсов мы продаем в течение осени-зимы. Также нужно понимать, что курс рубля искусственно занижен сейчас. Ели бы компании-экспортеры продавали валютную выручку хотя бы в половине объема в этом году, то никакого обрушения рубля мы бы не наблюдали. Курс был бы в районе 70 рублей за доллар, — рассказал он. — Но изначально против этого было Министерство финансов, против этого и традиционно Банк России. Просто потому что всякое обрушение рубля — это возможность для финансовых спекуляций, а значит, это хорошо, по их логике.
Однако экономист Буклемишев считает, что мы можем уже никогда не вернуться к показателям 80–85 рублей за доллар.
— Рынок показывает, какой этот курс сегодня. Если сегодня, например, врубить какие-нибудь капитальные ограничения, вполне возможно, что мы и до 85 упадем, — заключил он. — Но будет ли это хорошо для экономики — совершенно другой вопрос.
Из-за экономического кризиса в России взлетят в цене многие продукты. Мы уже писали о подорожании шоколада, кетчупа и даже гречки, а также о возможном исчезновении итальянских вин: многие экономисты беспокоятся, что вместо них на прилавках появятся подделки. Кроме того, из-за подорожания мяса в ближайшее время значительно поднимутся цены на шаурму.
Также мы решили углубиться в историю и вспомнить, как в 1998 году наша страна столкнулась с дефолтом. Экономисты рассказали нам, может ли эта ситуация повториться и чего ждать россиянам в ближайшее время.