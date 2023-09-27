Курс доллара не наладится никогда? Объясняем, что происходит с валютой в России

Ключевая ставка определяет стоимость денег. Это один из важнейших инструментов регулирования государственной экономики, который определяет условия операций между Центральным Банком и коммерческими финансовыми организациями. Проще говоря, это максимальный процент, под который Центробанк принимает депозиты, и одновременно минимальная ставка по кредитам для коммерческих банков.



Что происходит с рублем

Ничего сверхъестественного в текущей ситуации нет, считает экономист Николай Кульбака. По его словам, если посмотреть на динамику обменников на протяжении последних нескольких лет, курс рубля примерно так и рос всё время, его движение было постепенным.

