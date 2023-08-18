Пора делать запасы? Подорожают ли продукты в магазинах этой осенью

Этим летом цены на продукты взлетели на неожиданные высоты. Внезапно подорожало самое доступное мясо — курица, а вслед за ним — индейка и свинина. Производители чая, кофе и майонеза последовательно заявили о повышении цен к концу августа — как для ритейлеров, так и для покупателей. Тем временем власти называют рост цен «сезонным» и обещают, что уже к осени все продукты подешевеют. Что будет с ценами на самом деле? Стоит ли начинать экономить или надеяться, что подорожание действительно было лишь сезонным? Разобрались вместе с экспертами.
Запасаемся чаем и майонезом
Первыми о повышении цен заявили производители чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Coffesso). Они сообщили ритейлерам, что с 1 сентября отпускные цены повысятся на 6–9% — письмо есть в распоряжении «Коммерсанта». Компания объяснила повышение цен высокой волатильностью рубля, из-за которой резко выросли затраты на импорт сырья. Аналогичное сообщение ритейлерам отправила компания JDE (бренды Jacobs, L'OR и Carte Noire). В их письме говорится, что повышение связано в том числе с подорожанием сырья на мировых рынках с начала года — примерно на 20%.
Затем индексацию цен анонсировали крупные производители майонеза. Из-за роста стоимости основных ингредиентов цены должны подскочить на 5–12%. По информации «Коммерсанта», с такими заявлениями выступили компании «Эссен Продакшн АГ» («Махеевъ»), ГК «Эфко» («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).
По данным аналитического агентства OleoScope, в структуре себестоимости майонеза около 60% приходится на подсолнечное масло, еще 20–25% — на куриное яйцо и упаковку. А за минувшую неделю августа цены на подсолнечное масло и куриные яйца слегка подросли. Как сообщает Росстат, с 8 по
К слову, за прошедшую неделю, по данным Росстата, подорожали и другие продукты:
- свинина и мясо кур — на 1,5%;
- яблоки — на 1,2%;
- сосиски, сардельки, сахар-песок и гречка — на 0,4%;
- рис и вермишель — на 0,3%.
Между тем власти не видят предпосылок для подорожания продуктов в России в ближайшее время. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире «России 24» заявил, что стоимость некоторых из них может даже снизиться.
— Мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей — в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору, — сказал Евтухов. — Цены могут начать снижаться с учетом сезонных факторов — окончания сезона отпусков и дачного периода. Что касается мясной группы, цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров иметь тренд к понижению.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что повышение цен на продукты (в частности, на мясо) — сезонное, а ситуация на продовольственном рынке спокойная.
— Абсолютно сезонное повышение, которое каждый год у нас проходит, а дальше цены выровняются. Нет никаких предпосылок для их увеличения, — объяснил он.
Чего ждать от цен
Мнение экспертов по поводу того, как на самом деле будут вести себя цены на продукты осенью. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, производители не стремятся повышать отпускные цены, чтобы не допустить снижения продаж.
— На данном этапе для компенсации возросших издержек в основном сокращают скидки оптовикам. Повлечет ли это за собой повышение цен в магазинах, скорее зависит от розничных сетей, которые на самом деле устанавливают розничные цены, — рассказал Рамаз Чантурия. — Повышение конечных цен для потребителей всегда приводит к снижению потребления. Это не в интересах производителей и сетей.
При этом, по мнению аналитика OleoScope Кирилла Лозового, повышение цен вряд ли скажется именно на спросе на майонез, поскольку его потребляют стабильно.
— Кроме того, в отличие, например, от сливочного масла, у которого есть более доступный аналог маргарин, у майонеза нет подобных альтернатив, — подчеркнул Лозовой.
Экономист Леонид Холод отметил, что производители, объявившие о повышении цен, делают это закономерно, поскольку сырье для их товаров в России не производят (в частности, чай и кофе). Поэтому цены зависят от курса валют, а он в последние дни изменился не в лучшую сторону — в начале недели доллар и вовсе пробил отметку в 100 рублей, но сейчас понемногу сдает позиции.
— Все товары так или иначе зависят от курса валют. Комбайновый парк процентов на 30 импортный, тракторный парк — процентов на 60, — пояснил Леонид Холод. — Машины и оборудование зависят от поставок запчастей (которые проходят через «не хочу», через все санкции) и от обслуживания. Мало того что санкции усилились, логистические проблемы, еще и курс подскочил. Понятно, что всё это будет давить на отечественное производство в виде роста издержек. Издержки растут, производитель будет пытаться повышать свои цены, торговцы — свои, конечные ритейлеры — свои. Единственные, кто будет противостоять этому, — мы с вами, платежеспособный спрос.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Экономист Георгий Остапкович также отметил, что одной из главных причин повышения цен является ослабевший рубль.
— Почему сейчас производители индюшатины, майонеза, яиц заявили, что будут повышать цены в конце августа? Потому что доллар поехал вниз, — пояснил эксперт. — А у них оборудование, кроссы кур, которые они покупают на валюту в Нидерландах. 95% семян сахарной свёклы — тоже оттуда. Бычки-осеменители — Нидерланды, Франция. Даже картошка на 60–70% импортные семена индустриально. Куры, которые дают приплод, чтобы была высокая яйценоскость — это всё импорт. Даже если мы сами делаем какую-то продукцию, инфраструктура всё равно импортная.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Сезонное понижение цен, по словам Леонида Холода, будет касаться в основном овощей и фруктов, поскольку именно к началу осени созревает основной урожай.
— Действительно, осенние сезонные цены, когда поспевает основной урожай, либо стоят на месте, либо даже снижаются, если нет инфляции, — пояснил экономист. — Например, картошка подешевела с начала лета, резко дешевеют овощи, фрукты. Например, персики в начале лета под тысячу рублей стоили, черешня была дорогая, лук тоже. Поэтому сезонное понижение связано с обычными календарными особенностями выращивания сельхозпродукции. Когда созревает основной урожай, тогда цены идут вниз.
Но даже в этом случае есть свои нюансы. Как объясняет Леонид Холод, на цены в любом случае влияет инфляция. А она, по прогнозам Центробанка, к концу года должна увеличиться до 5,0–6,5% (сейчас 4,3%).
— Если брать объективно и перенести цены в стабильную систему без инфляции, то цены пойдут вниз. Но так как у нас инфляция, то цены на продукты не опускаются, а просто растут медленнее, чем другие, — рассказал Холод. — Инфляция замедляется — либо останавливается рост цен, либо идет медленнее. Это обычно у сезонных товаров: картошка, помидоры, огурцы, яблоки, сливы, груши — то, что выращивают в стране. И когда выходит на рынок базовый урожай, естественно, предложение огромное, а спрос прежний, и от этого цены либо стабилизируются, либо растут медленнее.
Что же касается товаров, которые зависят от поставок из-за рубежа (чай, кофе и другие), то в этом случае цена зависит от урожая — например, зерен кофе, какао-бобов или чая. Но, по словам Леонида Холода, значительно больше в этом сезоне цена зависит от курса валют:
— Он вырос, соответственно, цена на эти товары вырастает автоматически. Что же касается мяса и всего прочего, то здесь на цены тоже влияет инфляция — издержки, валютная составляющая и прочее.
Таким образом, осенью не стоит надеяться на понижение цен на продукты: инфляция и ослабление рубля не дадут этого сделать. Даже цены на сезонные товары либо останутся на прежнем уровне, либо будут расти, но медленнее.
— Главный фактор — падение курса рубля. Поэтому с лагом в 3–4 месяца можно ждать заметное увеличение инфляции, потому что все производители зависят от валюты. Этого же ждет и ЦБ, — подытожил Георгий Остапкович.
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