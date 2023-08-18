Пора делать запасы? Подорожают ли продукты в магазинах этой осенью

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что повышение цен на продукты (в частности, на мясо) — сезонное, а ситуация на продовольственном рынке спокойная.

— Абсолютно сезонное повышение, которое каждый год у нас проходит, а дальше цены выровняются. Нет никаких предпосылок для их увеличения, — объяснил он.

Чего ждать от цен

Мнение экспертов по поводу того, как на самом деле будут вести себя цены на продукты осенью. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, производители не стремятся повышать отпускные цены, чтобы не допустить снижения продаж.