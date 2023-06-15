Тушите свет. Инвалиду 25 лет назад отключили электричество из-за смешного долга. И с тех пор не возвращают

Электричества он лишился в конце 90-х из-за недоразумения. Задолжал 23 рубля за свет, но по какой-то ошибке ему выставили счет на две с лишним тысячи.



— Я им говорю — у меня долг 23 рубля, откуда две тысячи? Стали грозить, что отключат, если не оплачу. А я на маслобойке тогда рублей триста в месяц получал. Я рассердился и сказал — ну и отключайте, только мозг не компостируйте, — делится Михаил Филиппович.