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Правительство отозвало законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

Документ будет уточняться

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Налог для работающих из-за границы хотят увеличить до 30%

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В пресс-службе Правительства РФ сообщили о том, что законопроект о налоговых поправках в НДФЛ отозван из Госдумы — документ будет уточняться. В законопроекте упоминались в том числе поправки к НДФЛ для работающих из-за границы.

В документе было указано, что компании должны будут взимать 30-процентный налог с выплат сотрудникам или фрилансерам, которые утратили налоговое резидентство в России. Эти поправки будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

Позднее в Минфине подчеркнули, что поправки не затронут сотрудников, работающих по трудовым договорам, а будут относиться только к уехавшим за границу фрилансерам и тем, кто заключил гражданско-правовые договоры. Кроме того, налоговая ставка не изменится у тех фрилансеров, которые работают в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Также в документе указано, что организации будут принимать решение в каждом конкретном случае относительно применения новой ставки. В ведомстве отметили, что законопроект еще будет дорабатываться правительством.

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Правительство РФЗаконопроектПовышение налоговНалоги
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