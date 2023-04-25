Правительство отозвало законопроект о повышении налогов для уехавших россиян

Позднее в Минфине подчеркнули, что поправки не затронут сотрудников, работающих по трудовым договорам, а будут относиться только к уехавшим за границу фрилансерам и тем, кто заключил гражданско-правовые договоры. Кроме того, налоговая ставка не изменится у тех фрилансеров, которые работают в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Также в документе указано, что организации будут принимать решение в каждом конкретном случае относительно применения новой ставки. В ведомстве отметили, что законопроект еще будет дорабатываться правительством.