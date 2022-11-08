Глава Минтруда назвал размер нового пособия для семей с детьми
С 2023 года оно станет "универсальным"
Глава Минтруда Антон Котяков 8 ноября выступил с докладом на совещании с Владимиром Путиным, которое было посвящено мерам поддержки семей с детьми. Котяков рассказал о новом пособии, которое правительство планирует начать платить семьям с 2023 года - оно станет универсальным и охватит детей разных возрастов от 0 но 17 лет. Сейчас эти семьи также получают материальную поддержку от государства, однако пока это разные пособия. По словам главы Минтруда, средний по стране размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми составит 13,9 тысяч рублей.
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