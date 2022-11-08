20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 61.24
eur 60.90
СрочноСиловики проверяют замглавы Кировского района
Все новости
Все новости
Как получить льготы на всё

Глава Минтруда назвал размер нового пособия для семей с детьми

С 2023 года оно станет "универсальным"

102
ds

В среднем сумма универсального пособия составит 13 900 рублей

Поделиться

Глава Минтруда Антон Котяков 8 ноября выступил с докладом на совещании с Владимиром Путиным, которое было посвящено мерам поддержки семей с детьми. Котяков рассказал о новом пособии, которое правительство планирует начать платить семьям с 2023 года - оно станет универсальным и охватит детей разных возрастов от 0 но 17 лет. Сейчас эти семьи также получают материальную поддержку от государства, однако пока это разные пособия. По словам главы Минтруда, средний по стране размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми составит 13,9 тысяч рублей.

Новость дополняется

ПособияВыплаты и пособияПособие семьям с детьм
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.