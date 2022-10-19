Госдума рассмотрит закон, запрещающий офшорным компаниям ремонтировать объекты ЖКХ
Законопроект внесла группа депутатов под председательством Ирины Яровой
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий офшорным компаниям и подконтрольным им организациям выступать исполнителями работ по строительству и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила подготовившая документ рабочая группа депутатов под председательством Ирины Яровой.
— Коммунальные сети находятся в катастрофическом состоянии, при том что по каждой есть разработанные инвестпрограммы, — заявил один из соавторов законопроекта член комитета по экономической политике Сергей Алтухов. — При утверждении тарифов регулярно закладываются средства на модернизацию и реконструкцию. Главные инвесторы — это граждане, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги. Они рассчитывают на качественную подачу воды, тепла и света. Однако зачатую желаемого не получают. Прибыль, которую получают ресурсные компании, выводится в офшоры, а сети остаются в прежнем состоянии. Предлагаем запретить офшорным компаниям выступать в качестве концессионеров в сфере ЖКХ.
В конце сентября стало известно, что в декабре 2022 года пройдет внеплановая индексация тарифов на оплату ЖКУ — второй раз за год. Планово тарифы на коммунальные услуги индексируют каждый год в июле. Преждевременная индексация, по словам Минэкономразвития, нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов».