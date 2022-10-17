Вывозите правильно: сколько денег можно брать с собой за границу и как там платить
Из-за остановки работы Visa и MasterCard, а также новых санкций нужно использовать разные способы
Платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в России с марта — это повлияло на карты всех российских банков. Теперь они больше не работают за границей и снять с них наличку в других странах в местной валюте не получится. Как же в таком случае платить за рубежом? Разобрали все возможные варианты, поскольку с марта событий произошло достаточно: изменились разрешенные для перевода суммы, списки банков, работающих с картами «Мир» и так далее.
Перед тем как мы перейдем к подробному изучению каждого из способов, послушаем небольшой совет от независимого финансового советника Анастасии Тарасовой. Она рекомендует предусмотреть сразу несколько вариантов оплаты за границей на случай внезапных проблем:
— Нужно быть готовым, что российские карты могут не сработать, за криптовалюту будет снята дополнительная комиссия, наличных может не хватить. По этим причинам желательно выезжать, предусмотрев несколько способов оплаты, а не какой-то один.
Наличные
Здесь есть два способа, и оба можно сделать перед поездкой за границу на территории России — снять валюту наличными со счета или купить ее в банке. В первом случае по правилам Банка России можно снять не более 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте) с валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года.
Также можно купить наличную валюту в банках — с 20 мая 2022 года на эти операции нет ограничений, кроме доллара США и евро. В случае с этими валютами банки могут продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля, а также были получены за счет сделок с банками-нерезидентами или от зачислений на счета от российских юрлиц. При этом средства с валютных счетов, зачисленные с 9 сентября, банки могут выдавать не по курсу ЦБ, а по собственному, который обычно ниже официального.
Предоплата туруслуг
Некоторые туркомпании предлагают клиентам приобретать дополнительные услуги заранее вместе с бронированием турпакетов, чтобы их можно было сразу же оплатить рублями.
— Основные затраты можно перенести сюда, в Россию. У туроператоров есть возможность проведения трансграничных платежей. И дошло до того, что некоторые турагентства предлагают даже оплачивать ужины в ресторанах, экскурсии, билеты в музеи. Можно внести что-то вроде депозита и оплатить всё это заранее, чтобы с собой не везти наличные и не заморачиваться с картами. Провести всю оплату через турагентства по максимуму и ехать налегке с меньшим количеством наличных на минимальные траты — сувениры, например. 300–400 долларов более чем достаточно, — рассказывал редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов.
Кроме того, по словам PR-директора туркомпании «TEZ TOUR Россия» Елизаветы Тимошенко, в ряде стран принимают к оплате за экскурсии и другие услуги российские рубли.
Карта «Мир»
В некоторых странах можно расплачиваться с помощью карты «Мир», а также снимать с нее наличные в валюте той страны, где вы находитесь. Но 15 сентября Минфин США сообщил о возможных вторичных санкциях против организаций, сотрудничающих с Национальной системой платежных карт, — оператором системы «Мир». В ведомстве заявили, что это «рискует поддержать усилия России по обходу санкций США». После этого в некоторых странах возникли проблемы с оплатой картами «Мир». Например, с 19 сентября турецкие банки DenizBank и Turkiye Is Bankasi официально прекратили обслуживание карт «Мир», DenizBank также заявил, что не осуществляет операции, связанные с российской валютой. Карты перестали принимать в Народном банке Казахстана и вьетнамском банке BIDV.
Изначально на сайте платежной системы «Мир» было указано, что с помощью их карт можно платить безналом или снимать наличные в валюте в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Сейчас же этой информации больше нет — указано только то, что с помощью карты «Мир» можно расплатиться «в любой точке России».
Кобейджинговая карта
Кобейджинговые карты работают одновременно с двумя платежными системами. Из-за санкций россияне сейчас могут приобрести только карты кобейджинговой системы UnionPay — «Мир». Такая карта обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров — за границей она проводит операции через UnionPay, а в России работает как карта «Мир». Но Ассоциация туроператоров России предупредила туристов, что UnionPay работает в Европе и США через двусторонние соглашения с Visa и Mastercard. Поэтому платежные системы могут выборочно заблокировать такие карты по номеру BIN — это первые четыре цифры номера карты, по которым можно определить банк.
Карта зарубежного банка
В целом открыть карту гражданину РФ без лишних сложностей можно было во многих странах СНГ, Азии и некоторых странах Европы. Но с начала 2022 года условия открытия банковских счетов россиянам во многих странах ожидаемо усложнились. В некоторых же странах ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь) условия остаются достаточно лояльными, но требования для получения карты меняются от банка к банку.
— Единственное, что остается неизменным — везде важно именно личное присутствие. Открыть счет удаленно не получится. Поэтому к таким предложениям лучше относиться с недоверием, — рассказала операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
В основном для открытия банковских карт за рубежом требуются российский или загранпаспорт, местная сим-карта, гарантийный депозит, иногда — справка о временной регистрации или подтверждение въезда в страну. Представительства иностранных банков в России, как правило, не позволяют открывать карты международных платежных систем.
Перевод на иностранный счет
Если у вас есть счет за рубежом, можно воспользоваться валютным переводом через SWIFT. Главное условие: ваш банк не должен находиться под западными санкциями (для таких банков система международных переводов отключена). Это не очень быстрый (деньги могут идти около недели), но наиболее удобный способ вывести деньги с российского счета на иностранный и расплачиваться за границей. Кроме того, за международную услугу придется заплатить: чаще всего банки взимают 1–5% от суммы перевода или фиксированную плату в зависимости от валюты.
С 8 июня россияне могут за месяц переводить за границу на свой счет или другому человеку за рубежом до 150 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Через компании, которые оказывают услуги по переводу денег без открытия счета, можно перевести в месяц не более 10 тысяч долларов (или эквивалента в другой валюте).
Криптовалюта
Если вы пользуетесь криптовалютой, можно расплатиться за границей с ее помощью. Получить к ней доступ можно через обменники и криптоматы — для этого нужно установить на телефон любое приложение-кошелек, которое поддерживает нужные вам криптовалюты и виды иностранных валют. Также можно купить криптовалюту в обменниках за наличные.
За операции в обменниках и криптоматах придется заплатить комиссии за конвертации, а также быть готовым к тому, что курсы валют обменники устанавливают самостоятельно, а значит, они выше, чем курсы на бирже. При выборе обменника стоит внимательно изучить отзывы о нем, чтобы не наткнуться на мошенников.
Кроме того, расплатиться криптовалютами за границей в магазинах и отелях можно и напрямую — с кошелька покупателя на кошелек продавца или поставщика услуги. Перед поездкой можно уточнить эту информацию в гостинице или ознакомиться со списком ближайших торговых точек, принимающих криптовалюту, на специальных онлайн-картах.
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