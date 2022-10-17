Вывозите правильно: сколько денег можно брать с собой за границу и как там платить

Здесь есть два способа, и оба можно сделать перед поездкой за границу на территории России — снять валюту наличными со счета или купить ее в банке. В первом случае по правилам Банка России можно снять не более 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте) с валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года.

Также можно купить наличную валюту в банках — с 20 мая 2022 года на эти операции нет ограничений, кроме доллара США и евро. В случае с этими валютами банки могут продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля, а также были получены за счет сделок с банками-нерезидентами или от зачислений на счета от российских юрлиц. При этом средства с валютных счетов, зачисленные с 9 сентября, банки могут выдавать не по курсу ЦБ, а по собственному, который обычно ниже официального.