«Пачка долларов дома — лучшее сбережение». Экономисты рассказали, как сейчас хранить деньги

Сейчас, на волне стремительного перехода на национальные валюты торговых отношений между Китаем и Россией, юань опять востребован. Но не теми, кто хочет сохранить деньги, а как раз теми, кто хочет их потратить — подчеркивают экономисты. Товарооборот с Китаем растет очень заметными темпами, причем как экспорт — когда к нам в страну приходят юани (за 8 месяцев в долларовом эквиваленте это 73 миллиарда), так и импорт — когда мы, наоборот, юани тратим (40 миллиардов).



Легко заметить: в сухом остатке у нас сейчас в стране остается несколько десятков миллиардов юаней — разумеется, не в бумажном виде. Кроме как на торговлю с Китаем, их потратить некуда. И легко понять, откуда на рынке возникает их предложение.

