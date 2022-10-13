«Пачка долларов дома — лучшее сбережение». Экономисты рассказали, как сейчас хранить деньги
Определитесь, какая валюта для вас лучше
На Московской бирже во вторник впервые за всю историю объем торгов юанем оказался выше спроса на доллары. Зачем китайская валюта импортерам — понятно. А вот есть ли смысл обывателям скупать юани и другие экзотические валюты — спросили у специалистов.
Предыдущие два года курс китайской валюты колебался в диапазоне 10–12 рублей за юань. Пик его стоимости пришелся на начало марта 2022 года, когда он подскочил до 22 рублей, а затем также стремительно юань стал дешеветь — вслед за укрепляющимся рублем. 10 октября его стоимость колебалась в районе 8,6–8,7 рубля.
Ажиотажный спрос в марте эксперты объясняют попытками российских инвесторов обезопасить сбережения на фоне ограничений на доллар и евро, наложенных ЦБ РФ. Многие, как им казалось тогда, прозорливые граждане серьезно погорели на этой панике — юань не оправдал ожиданий как надежная валюта.
Сейчас, на волне стремительного перехода на национальные валюты торговых отношений между Китаем и Россией, юань опять востребован. Но не теми, кто хочет сохранить деньги, а как раз теми, кто хочет их потратить — подчеркивают экономисты. Товарооборот с Китаем растет очень заметными темпами, причем как экспорт — когда к нам в страну приходят юани (за 8 месяцев в долларовом эквиваленте это 73 миллиарда), так и импорт — когда мы, наоборот, юани тратим (40 миллиардов).
Легко заметить: в сухом остатке у нас сейчас в стране остается несколько десятков миллиардов юаней — разумеется, не в бумажном виде. Кроме как на торговлю с Китаем, их потратить некуда. И легко понять, откуда на рынке возникает их предложение.
Крупнейший покупатель юаней в России — это Центральный банк. Хотя после финансовой катастрофы с заморозкой половины российских резервов было много критики в адрес ведомства Эльвиры Набиуллиной за то, что она якобы хранила заначку страны в ставших теперь токсичными долларах и евро, на самом деле она пыталась уйти от зависимости от них еще несколько лет назад. Так, в 2019 году либеральные экономисты критиковали ЦБ за то, что он заменяет в составе резервов доллар и евро на не очень понятные юани. Так что это исключительно заслуга Эльвиры Набиуллиной, что к февралю 2022 года половина активов резерва была вложена в юани и золото, и теперь их — с большими оговорками — но всё же можно считать относительно спасенными.
Тем не менее у экспортеров в России даже после продажи их импортерам и ЦБ остается большое количество юаней. Именно эти юани и составляют сейчас основу предложения на бирже. Внешняя торговля в евро и долларах, нетрудно заметить даже без засекреченной статистики ФТС РФ, стремительно сокращается, а вслед за ней и объем их обращения внутри России. Правда, купить небольшие суммы для личных сбережений в банках всё еще можно. Однако банковские курсы сильно отличаются от официальных, привязанных к торгам на бирже.
К примеру, 11 октября при официальном курсе ЦБ 62,3 за доллар и 60,8 за евро Сбербанк за столько у своих клиентов валюту только покупал. Продавал же за 69,8 и за 68,7 соответственно. То есть у тех, кто пожелает хранить сбережения в долларах, при обратной конвертации теряется минимум 10% — и это при том, что всё еще действуют ограничения на объемы покупаемой и продаваемой валюты.
Совсем другое дело с юанями. Официальный курс — 86,15 (за 10 юаней), а в Сбербанке их покупают за 85,5 и продают за 88,4. То есть при покупке и последующей обратной конвертации потери составят всего 3%. Значит, определенный смысл в таких хитрых операциях всё же у обывателей есть. Однако тут есть слишком много «но», которые нужно обязательно учесть перед принятием решения.
«Выбирая валюту для своих сбережений, вы должны, в первую очередь, думать о том, сумеете ли вы впоследствии их быстро превратить в ту валюту, в которой планируете тратить. Также важно понимать прогнозы: как долго будет сохраняться нынешняя стоимость этих валют к рублю, — рассуждает экономист Дмитрий Прокофьев. — Сейчас вы можете называть юань как угодно, но свободно конвертируемым он не является. Его нигде, кроме Китая, не принимают, а главное, покупая его, вы становитесь заложником политики китайских властей».
Действительно, в отличие от валют стран с открытой экономикой, курс юаня полностью зависит от решения китайского правительства. За последнее время он плавно девальвировался к доллару (примерно на 13% за год), причем от резкого падения его удерживает лишь китайский ЦБ астрономическими интервенциями. В какой момент правительству Китая понадобится ослабить юань, чтобы поддержать своих экспортеров, и они прекратят интервенции, спрогнозировать невозможно. Так же, как невозможно и загадывать заранее, как при этом обесценятся ваши сбережения в юанях.
С тем, что юань, а с ним и прочие экзотические валюты вроде сингапурского доллара, турецкой лиры или дирхама ОАЭ, неподходящая валюта для сбережений, согласен и экономист Дмитрий Потапенко. Купить их, в принципе, наверное, можно. Но удастся ли от них, в случае чего, быстро избавиться без больших потерь — неизвестно. Правительства стран, номинирующие эти валюты, не способны обеспечить их такую же простую конвертацию в любой стране мира в любое время суток, как это получается у доллара. Ну и, разумеется, мало у кого из обывателей хватит компетенций спрогнозировать монетарную политику Сингапура или ОАЭ на ближайшее время, а значит, понять, не превратятся ли их дирхамы в фантики, невозможно, говорит Дмитрий Потапенко.
«Почему после того, как российское правительство кинуло долларовых и евровых вкладчиков в этом году, вам кажется, что так же не поступят и правительства этих стран?» — задается вопросом он.
В любом случае наиболее надежным способом хранения сбережений экономист считает старый добрый метод — наличные доллары.
«Это отлично, ничего не может быть лучше, чем пачка долларов у себя дома. Вы в любой момент можете выйти на улицу, обменять их и купить что надо. А попробуйте это так же мгновенно сделать хоть с банковскими депозитами, хоть с недвижимостью!» — обращает внимание Дмитрий Потапенко.
Дмитрий Прокофьев предпочитает отвечать на вопрос об идеальной форме сбережений более сдержанно, но всё равно замечает: «Независимые мировые валюты еще никогда россиян не подводили».
«В 1990-е годы доллар страховал нас от инфляции — он дорожал одновременно с тем, как дешевел рубль. Неудивительно, что часть товаров именно длительного спроса тогда и номинировалась в долларах. Они воспринимались как защитный актив», — говорит Дмитрий Прокофьев, соглашаясь с тем, что с тех пор особенно принципиально ничего не поменялось.
В мире существуют и другие свободно конвертируемые валюты, приехав с которыми в любую страну, вы легко их обналичите без особых потерь — к примеру, швейцарский франк, английский фунт, австралийский и канадский доллары, говорит экономист. Однако по отношению к рублю они всё так же остаются в санкционной логике, к тому же в России они мало обращаются, их трудно купить и еще труднее продать. Так что смысла искать какую-то другую валюту, кроме доллара, нет. А после того, как прекратились массовые путешествия обывателей в Европу, особый смысл пропадает и в дешевеющем евро.