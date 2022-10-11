Что будет с ипотекой мобилизованных и является ли смерть на СВО страховым случаем?

Почему кредитные каникулы невыгодны?

Есть в законе два любопытных момента. Во-первых, проценты продолжат начисляться — в размере 2/3 в случае с потребительскими кредитами, займами и кредитками и в размере 100%, если это ипотека.



— Проценты всё равно будут начисляться на период кредитных каникул. Насколько это интересно и выгодно? По-моему, выгодно продолжать платить, если есть такая возможность, — говорит специалист по недвижимости Анастасия Тюрина. — Потому что процент так и так начисляется, и в чем интересы и выгоды этого процесса — я не увидела. Если человек, находясь в зоне боевых действий, так же точно получает зарплату и он также может оплачивать свои кредитные обязательства, то ему будет выгодно гасить ипотеку.

