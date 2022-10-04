А нужен ли доллар? Что сейчас делать с валютой в России

В конце сентября Минэкономразвития заявило, что в ближайшие годы курс рубля будет ослабляться, но при этом будет оставаться на 10–15% крепче среднего уровня за последние пять лет. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации. Экономист Константин Селянин также обратил на это внимание:

— В Госдуму недавно внесли бюджет, и там курс доллара заложен на уровне 72,4 рубля. На это ориентируются наши власти и, в принципе, к этому могут ситуацию привести — сейчас рынок более управляемый со стороны ЦБ, чем когда бы то ни было: ушли иностранцы, введены огромные ограничения для физлиц на покупку валюты.