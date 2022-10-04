А нужен ли доллар? Что сейчас делать с валютой в России
Выясняем, что ждет валютный рынок в ближайшее время и стоит ли вкладываться в доллары и евро
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В тот день акции российских компаний на фондовом рынке резко обвалились на 10%, но потом сумели немного отыграться. Тогда эксперты не знали, какие прогнозы делать по этому поводу, лишь заявляя, что объявленная мобилизация кардинально повлияет на экономику. Мы разобрались, какие колебания ждут валютный рынок в нынешней ситуации и что будет с курсом валют.
Что будет с курсом
Специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин рассказал, что на прошлой неделе рубль укрепился на торгах — устойчивость ему на данный момент обеспечивает налоговый период, который, впрочем, уже подошел к концу.
— Укрепление нашей валюты в ходе торгов, на первый взгляд, объясняется общим падением курса доллара на международной арене в ответ на смену настроений инвесторов — рисковые активы дорожали повсеместно в рамках отскока после распродаж, — заявил эксперт. — Однако более уместным объяснением выглядит продажа иностранных валют игроками, которые опасаются новых санкций. Российская валюта выглядит устойчиво также во многом благодаря налоговому периоду, который подошел к концу, а значит, и поддержка с этого фронта угасает. На этой неделе волатильность курса пары доллар/рубль может возрасти в зависимости от новостей, связанных с ситуацией вокруг Украины.
В конце сентября Минэкономразвития заявило, что в ближайшие годы курс рубля будет ослабляться, но при этом будет оставаться на 10–15% крепче среднего уровня за последние пять лет. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации. Экономист Константин Селянин также обратил на это внимание:
— В Госдуму недавно внесли бюджет, и там курс доллара заложен на уровне
По словам экономиста, очевидно, что в ближайшее время приток экспортной валюты будет снижаться, поскольку в ней нет особой потребности.
— С точки зрения экономики при существующей конфигурации рынка курс валюты определяется соотношением импорта и экспорта, — объяснил Константин Селянин. — Экспортные доходы будут снижаться, а импортные восстанавливаются не так хорошо, как хотелось бы. В этих условиях, скорее всего, рубль будет снижаться, поскольку снижается предложение валюты, а спрос остается неизменным или медленно растет. У меня нет сомнений, что рубль будет слабеть и достигнет уровня 70 рублей за доллар уже в этом году.
Когда произойдет ослабление рубля, эксперт предсказать не взялся, поскольку сейчас рубль держится на высоком уровне, но благодаря «неэкономическим причинам». Георгий Свирин считает, что резкие изменения курса и цен будут сохраняться не только в начале октября, но и на протяжении предстоящих месяцев:
— Даже в случае развития краткосрочного оптимистичного движения котировок стоит ожидать очень быстрой смены направления торгов из-за продолжающегося повышения инфляции во многих странах мира, серьезном и обоюдном влиянии санкционной политики, а также назревающем долговом кризисе в европейских странах. Также можно ожидать взлета цен на энергоносители и других негативных экономических последствий.
Эксперты не стали высказываться о том, что может быть с валютным рынком в случае введения военного положения в России, поскольку подобных прецедентов в современной истории страны не было.
— Сейчас люди продают валюту, уверовав, что рубль сильный и держать её постоянно невозможно. Коллапса на рынке валют не будет, но не будет и послаблений, пока не закончится история с Украиной, — считает Константин Селянин.
Во что вкладываться
Новости об итогах референдумов и присоединении четырех новых регионов к России привели к резким изменениям цен на валютном рынке. По словам Георгия Свирина, сейчас умы инвесторов занимает объем санкций, который введут в отношении России за проведение референдумов.
— Например, запрет на работу европейских контрагентов с НКЦ может повлиять на возможность торговать на бирже долларами и евро. При этом европейские власти готовы снять запрет с поставок из России удобрений, цемента и ряда других товаров, — пояснил эксперт.
Специалист по международным финансовым рынкам Роман Эткинд также считает, что торги с долларом и евро могут усложниться в том случае, если на Мосбиржу наложат санкции. По его мнению, в этом случае проиграют все — и сама биржа, и компании импорта/экспорта, которым будет сложно покупать или продавать валюты для выплат налогов, зарплат и расчетов с партнерами. У банков, в свою очередь, исчезнет площадка для получения валюты — ее в таком случае придется просить у ЦБ.
— Ключевым минусом для биржи станет сокращение комиссионных и возможное закрытие брокерских счетов организациями, которые проводят валютные сделки на площадке, — пояснил Роман Эткинд. — Плюсы найти сложно, кроме срочной необходимости найти альтернативы в виде новых валютных пар и необходимости приглашать к торгам новые организации. Но от введения санкций против Московской биржи существенные суммы потеряют и зарубежные инвесторы. Ведь в этом случае остающиеся на счетах средства нерезидентов из недружественных стран будут окончательно и безвозвратно потеряны. Иностранных инвесторов всегда привлекали акции и облигации российских эмитентов, которые приносят довольно высокую доходность в сравнении с мировыми аналогами.
По словам Романа Эткинда, найти альтернативу доллару, евро, фунту стерлингов и швейцарскому франку в такой ситуации довольно сложно, поскольку их курсы остаются довольно стабильными в любых условиях, а мировые финансовые потоки устремляются в них в случае каких-либо потрясений:
— В текущей ситуации, когда страна оказалась отрезана от финансовых потоков, граждане и компании могут начать увеличивать объемы китайских юаней на счетах или в виде кеша. А вот объемы накоплений в долларах США и евро, особенно на счетах в банках, можно начать сокращать из-за риска полного запрета на их хранение в финансовых организациях. Также можно присмотреться к приобретению индийских рупий, армянских драмов, риалов Саудовской Аравии и дирхамов ОАЭ. Особенно выгодно будет приобретать эти валюты бизнесменам, планирующим налаживание деловых связей, ведь наши страны стремятся уйти от доллара во взаимных расчетах. Но покупку турецких лир, если они приобретаются не с целью ведения бизнеса и взаимных расчетов, лучше не рассматривать из-за одной из самых высоких инфляций в мире.
Георгий Свирин также согласен с тем, что хранить деньги в долларах США и евро в настоящее время будет не очень рациональным. По его словам, одна из наиболее реалистичных стратегий — продажа части ценных бумаг (даже с убытком) и вывод капитала в наличку. Кроме того, интересным вариантом может стать и вложение 5–10% от капитала в китайские юани с возможностью покупки акций, а более рисковые инвесторы могут вложиться в арабские дирхамы, армянские драмы и некоторые другие валюты из дружественных стран.
— Людям я могу предложить только ту логику, которой придерживаются инвесторы. Непонятно, что происходит — держи всё в ликвидных активах. Для обычного человека это наличные деньги. Это могут быть рубли или доллары. Лучше всего валюта — она поможет защититься от риска девальвации, — подытожил Константин Селянин.
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