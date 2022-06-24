В России заработала новая бесконтактная оплата — по QR-коду. Разобрались, чем она отличается от остальных

Как работает оплата по QR-коду?

Принцип работы системы объяснили в Центробанке. Продавцы (и в точках продаж, и в интернете) могут использовать два вида кода: многоразовый статический QR-код или одноразовый динамический QR-код.

— В многоразовом коде обычно зашифрованы только реквизиты продавца, а сумму покупки вы должны будете ввести в своем банковском приложении перед оплатой. Торговые точки могут заранее распечатывать и размещать наклейку с многоразовым кодом около кассы или показывать покупателю на экране платежного терминала, — рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Центробанка. — Одноразовый код присваивается конкретной покупке и включает в себя и реквизиты продавца, и сумму. Кассир выводит код на экран кассового терминала или распечатывает на чеке. Вам остается только считать его камерой своего мобильного телефона. Это проще и быстрее, чем вбивать сумму вручную, поэтому крупные магазины обычно выбирают одноразовые коды. Онлайн-магазинам тоже, как правило, удобнее использовать динамический код — для каждой покупки свой.