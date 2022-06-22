У кого льготная ипотека дешевле всего? Изучаем предложения российских банков

Президент Владимир Путин 17 июня предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Некоторые банки моментально отреагировали на это и в тот же день начали принимать заявки на такие кредиты, хотя федеральный кабмин еще не утвердил нововведения. Рассказываем, где скоро начнут действовать самые выгодные предложения для покупки квартир в новостройках.
Стоит отметить, что 7% — это верхняя планка для расчета льготной ипотеки. В реальности предложение оказывается еще более доступным.
Так, сразу три крупных кредитора — Сбербанк, ВТБ и «Альфа-Банк» — анонсировали снижение ставки до 6,7%. Банк «Открытие» будет оформлять льготные кредиты под 6,5%, «Московский кредитный банк» — 6,46%, Газпромбанк — под 6,3%.
Одну из самых низких ставок по госпрограмме озвучил банк «ДОМ.РФ». Он намерен выдавать ипотеку под 6,1%. А вот, наоборот, самую высокую ставку — ровно 7% — предлагает «Абсолют Банк».
Как отмечается на сайтах банков, выдача кредитов по обновленной программе льготной ипотеки начнется только после того, как Правительство России примет соответствующее постановление. Предполагается, что новые условия начнут действовать с 1 июля.
При этом некоторые банки готовы снизить ставки и по уже одобренным заявкам на ипотеку, договоры по которым еще не подписаны.
Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин считает, что снижение ставки по льготной ипотеке позволит немного увеличить спрос на первичную недвижимость.
— Полагаю, что теперь объем продаж может стать чуть больше, чем в предыдущие два месяца — апреле и мае. Предпосылок для роста цен я не вижу, — отмечает эксперт.
Напомним, программа льготной ипотеки была введена в 2020 году как мера поддержки граждан во время пандемии. После этого ее несколько раз корректировали и продлевали. Сейчас ипотека с господдержкой выдается на строящееся или готовое жилье от застройщика стоимостью до 6 млн рублей в регионах или до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Программа действует до 31 декабря 2022 года.
Сейчас банки выдают льготную ипотеку по ставке не более 9%, но после того как ЦБ РФ 10 июня понизил ключевую ставку до 9,5%, Владимир Путин предложил изменить условия программы.