У кого льготная ипотека дешевле всего? Изучаем предложения российских банков

Стоит отметить, что 7% — это верхняя планка для расчета льготной ипотеки. В реальности предложение оказывается еще более доступным.

Так, сразу три крупных кредитора — Сбербанк, ВТБ и «Альфа-Банк» — анонсировали снижение ставки до 6,7%. Банк «Открытие» будет оформлять льготные кредиты под 6,5%, «Московский кредитный банк» — 6,46%, Газпромбанк — под 6,3%.