На бирже творится вакханалия: доллар и евро резко рухнули. Экономист объяснил, почему укрепился рубль
Эксперты говорят про очень низкий спрос на евровалюту
После резкого падения рубль внезапно укрепился. Курс евро на Московской бирже сегодня составляет 62,67 рубля (за день упал на семь рублей, или 10%), а доллара — 61,2 (за день подешевел на 5,5 рубля, или чуть больше 8%). Экономист из Екатеринбурга Константин Селянин объяснил изменение курса валют двумя причинами.
— Рынок сейчас в новой реальности, когда ушли импортеры, запрещены операции иностранцам, мы оказались в заложниках двух групп игроков — экспортеров и Центрального банка. ЦБ может покупать и продавать валюту, во многом курс зависит от него. К тому же у экспортеров заканчивается налоговый период, до конца мая они должны заплатить налоги, для этого компании продают валютную выручку, — заявил Селянин.
Экономист также объяснил, почему доллар и евро на Московской бирже сегодня стоили практически одинаково.
— Россия прежде всего получает доходы в евро, поскольку так был устроен российский рынок. Основной партнер по экспорту нефти и газа — Европа, и этот поток, несмотря на санкции, продолжается. Выручка от продажи нефти и газа в апреле и марте была на рекордных уровнях, — отметил Селянин. — Импорт упал катастрофически — на 89% по сравнению с началом года. Покупателей на евро нет, импорт сохраняется с азиатскими странами. Если на доллар еще какой-то спрос есть, с евро всё тяжело: выручки приходит много, а покупателей мало. Евро сохраняется на уровне 7% выше доллара, но сегодня мы видели забавную ситуацию, когда евро с долларом сравнялись.
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