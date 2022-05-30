На бирже творится вакханалия: доллар и евро резко рухнули. Экономист объяснил, почему укрепился рубль

— Россия прежде всего получает доходы в евро, поскольку так был устроен российский рынок. Основной партнер по экспорту нефти и газа — Европа, и этот поток, несмотря на санкции, продолжается. Выручка от продажи нефти и газа в апреле и марте была на рекордных уровнях, — отметил Селянин. — Импорт упал катастрофически — на 89% по сравнению с началом года. Покупателей на евро нет, импорт сохраняется с азиатскими странами. Если на доллар еще какой-то спрос есть, с евро всё тяжело: выручки приходит много, а покупателей мало. Евро сохраняется на уровне 7% выше доллара, но сегодня мы видели забавную ситуацию, когда евро с долларом сравнялись.