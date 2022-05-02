Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной
Это позволит увеличить лимит до 30 миллионов рублей
Российское правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной. Это позволит увеличить максимальную сумму кредита до 15–30 миллионов рублей в зависимости от региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
— Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных, — заявил Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) миллионов рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются.
Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и заявил, что действие этой программы нужно продлить до конца 2022 года. Правительство уже подготовило постановление, так что в мае можно подавать заявки по новым правилам.