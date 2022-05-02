Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

Российское правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной. Это позволит увеличить максимальную сумму кредита до 15–30 миллионов рублей в зависимости от региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



— Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных, — заявил Хуснуллин.

