СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняТруп мужчины нашли в лесу
Все новости
Все новости
Подробности

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

Это позволит увеличить лимит до 30 миллионов рублей

379
Льготную ставку можно будет сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой

Льготную ставку можно будет сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой

Поделиться

Российское правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной. Это позволит увеличить максимальную сумму кредита до 15–30 миллионов рублей в зависимости от региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных, — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) миллионов рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются.

Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и заявил, что действие этой программы нужно продлить до конца 2022 года. Правительство уже подготовило постановление, так что в мае можно подавать заявки по новым правилам.

Марат Хуснуллинденьгиипотекаэкономикаправительство России
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2