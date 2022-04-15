Говорят, с должников запретили взыскивать деньги. Спрашиваем у юристов, что это означает на практике

Постановление правительства № 497 от 28.03.2022 называется «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Оно занимает всего одну страницу и дает отсрочку юридическим лицам, гражданам и индивидуальным предпринимателям. Исключением стали только застройщики многоквартирных домов: для них действует мораторий на неустойки, который определяется другим постановлением.

В отличие от близкой по смыслу инициативы 2020 года, введенной в разгар коронавирусных карантинов, нынешний мораторий распространяется и на организации, и на граждан, и на ИП, то есть защищает всех должников, а не только представителей отдельных отраслей.

