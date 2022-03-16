Банки подняли ставки. Стоит ли сейчас открывать вклады под высокие проценты?

1
Почему банки начали предлагать вклады с высокими процентами?
28 февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20%. Это было экстренной мерой после обвала рубля и заморозки активов ЦБ на фоне спецоперации на Украине.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. А те, в свою очередь, со своей надбавкой затем кредитуют граждан и предприятия. Чем больше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам в банках, и наоборот.
В первый же день спецоперации россияне сняли, по данным ЦБ, более 100 миллиардов рублей наличными. Еще через день объем снятой налички достиг
Если в середине февраля по депозитам не давали больше
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2
Надо ли забирать деньги из банков, попавших под санкции, и переходить в другие банки?
— Нет. Деньги на счетах в банках, попавших под санкции, как и в других банках, полностью доступны. Все банки, попавшие под санкции, устойчивы, продолжают работать бесперебойно, — отметили в Банке России. — Забирать деньги из любого другого банка также нет никаких причин. Деньги на месте, операции доступны.
Тем более после повышения ключевой ставки до 20% проценты по вкладам тоже радикально выросли, добавили в ЦБ.
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3
А если хранил «под матрасом» от 100 до 500 тысяч рублей, стоит ли сейчас нести наличку в банк?
Такие суммы вряд ли будут изымать или замораживать, успокаивают эксперты.
— Скорее всего, государством они будут признаны «нормальными сбережениями». Всё, что в пределах
И, конечно, какой-то необходимый запас наличности нужно иметь дома, напомнил экономист.
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4
Стоит ли закрыть старый вклад с низким процентом и переложить деньги на новый с высокой ставкой?
Единого правила тут нет, надо считать, предупреждают эксперты. При досрочном закрытии вклада проценты почти полностью теряются. Вы слышали по радио, что Сбербанк поднял ставку по вкладам до 21%? Это вовсе не значит, что автоматически повысится процент по вашему вкладу под 3,5%, открытому год назад. Высокие проценты предлагаются только при открытии новых вкладов.
— Если до окончания срока такого вклада осталось, скажем, несколько недель, возможно, стоит и подождать. Нынешние высокие ставки по вкладам, вероятно, будут сохраняться еще несколько месяцев, — прогнозирует аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.
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5
Вклад предлагают под 20–22%, а у накопительного счета ставка выше — целых 25%. В чём тут подвох?
Это разные варианты размещения средств в банке. При открытии вклада оговаривается минимальная сумма (от 1000 рублей, от
Накопительные счета открываются на неограниченный срок, их можно пополнять, частично снимать деньги, начисление процентов производится обычно раз в месяц. Но самое главное — процентная ставка здесь не фиксируется, банк может поменять ее в любое время. Например, «Почта Банк» предлагает сейчас накопительный счет со ставкой 25% (при ключевой ставке 20%). Если через какое-то время ЦБ снизит ключевую ставку, то «Почта Банк» тут же уменьшит предлагаемую клиенту ставку. Есть некоторые подводные камни и по выплате процентов: если снимете деньги раньше чем через месяц, даже на день, обещанных 25% не увидите.
— Выбор между вкладом и накопительным счетом зависит от того, что важнее человеку — максимальная ставка или гибкость в распоряжении своими средствами, — резюмирует аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.
Кстати, ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу,
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6
Какие вклады сейчас менее рискованны — в рублях или валюте?
Главным риском эксперты называют непредсказуемость действий российской власти. Ранее уже ЦБ ввел ограничения по валютным операциям, в частности по снятию россиянами валютных вкладов в долларах и в евро со счетов. Для многих вкладчиков это стало неожиданностью.
— По рублевым вкладам такие меры не вводились, в частности потому, что из-за санкций в России возникла нехватка наличных долларов и евро, тогда как наличных рублей в стране, естественно, достаточно. Но специальная операция еще не завершена, и сроки ее завершения неизвестны. Будут ли отменяться какие-то санкции в отношении России, которые душат российскую экономику, пока тоже неизвестно. Поэтому и приходится закладывать риски неблагоприятного развития ситуации в российской финансовой системе, которая столкнулась с кризисом, — рассуждает партнер ЮК «Генезис» Василий Сосновский. — Но в целом мы видим, что ЦБ стоит на страже российских банков и вносит необходимую ликвидность.
При этом очевидно, что вклады в рублях сейчас менее рискованны, чем вклады в иностранной валюте, добавил Василий Сосновский. Иностранную валюту до разрешения ситуации со спецоперацией и санкциями безопаснее хранить в наличном формате.
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7
Можно ли обогнать инфляцию, положив деньги на вклад?
Вряд ли. Впрочем, банковские вклады всегда считались способом сохранить, а не приумножить сбережения. А в периоды высокой инфляции вклады позволяют компенсировать хотя бы часть обесценивающихся денег. Нынешние высокие депозитные ставки делают вклады привлекательным средством сбережения, указывают эксперты, с учетом того, что финансовые рынки страны сейчас сильно лихорадит, а инвестиции в такие инструменты, как недвижимость или криптовалюта, подойдут далеко не всем.
— Конечно, даже такие повышенные ставки, скорее всего, не смогут полностью компенсировать инфляцию, которая в этом году может достичь
При открытии вкладов всегда надо удостовериться, что банк входит в систему страхования вкладов. В нынешних условиях экономического кризиса следует размещать средства так, чтобы вклады или другие продукты в одном банке не превышали максимальный лимит государственной страховки —
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