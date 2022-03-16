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Банки подняли ставки. Стоит ли сейчас открывать вклады под высокие проценты?

Банки подняли ставки. Стоит ли сейчас открывать вклады под высокие проценты?

Объясняем сложные вещи в простых карточках

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После обвала рубля взлетели ставки по вкладам. Но многие сомневаются, выгодно ли нести деньги в банк

После обвала рубля взлетели ставки по вкладам. Но многие сомневаются, выгодно ли нести деньги в банк

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После повышения Центробанком ключевой ставки до 20% все банки дружно подняли проценты по вкладам. Разбираемся с экспертами, стоит ли сейчас нести наличку в банк, что делать с депозитами, ранее открытыми под смешные 2–5%, чем отличается вклад от накопительного счета и на какие подводные камни новых предложений надо обратить внимание.

1

Почему банки начали предлагать вклады с высокими процентами?

28 февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20%. Это было экстренной мерой после обвала рубля и заморозки активов ЦБ на фоне спецоперации на Украине.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. А те, в свою очередь, со своей надбавкой затем кредитуют граждан и предприятия. Чем больше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам в банках, и наоборот.

В первый же день спецоперации россияне сняли, по данным ЦБ, более 100 миллиардов рублей наличными. Еще через день объем снятой налички достиг 1,4 триллиона рублей. Чтобы предотвратить отток денег из банков и перекладывание их в валюту, регулятор повысил ключевую ставку. Это дало возможность банкам предложить клиентам более выгодные условия вкладов.

Если в середине февраля по депозитам не давали больше 3–5%, то с первых же дней марта банки начали соревноваться: кто поднимет ставку в разы выше — 18, 20, 21, 23 и даже 25%.

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2

Надо ли забирать деньги из банков, попавших под санкции, и переходить в другие банки?

За пару февральских дней вкладчики сняли в банкоматах <nobr class="_">1,4 триллиона</nobr> рублей

За пару февральских дней вкладчики сняли в банкоматах 1,4 триллиона рублей

— Нет. Деньги на счетах в банках, попавших под санкции, как и в других банках, полностью доступны. Все банки, попавшие под санкции, устойчивы, продолжают работать бесперебойно, — отметили в Банке России. — Забирать деньги из любого другого банка также нет никаких причин. Деньги на месте, операции доступны.

Тем более после повышения ключевой ставки до 20% проценты по вкладам тоже радикально выросли, добавили в ЦБ.

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3

А если хранил «под матрасом» от 100 до 500 тысяч рублей, стоит ли сейчас нести наличку в банк? 

Такие суммы вряд ли будут изымать или замораживать, успокаивают эксперты.

— Скорее всего, государством они будут признаны «нормальными сбережениями». Всё, что в пределах 5–10 тысяч долларов в рублевом эквиваленте, государством тоже, кажется, признается нормой. Но конечный ответ — держать дома или нести в банк — зависит от условий жизни самой семьи, от уровня рисков, которые она принимает, — объясняет в своем телеграм-канале экономист, профессор Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. — В любом случае, если будете вносить, делайте это в банке, который государство не закроет, или сделайте это хотя бы в половине суммы, если сомневаетесь. Это называется «разделить риски». Вклады — лучше на месячный срок. Процент не так уж отличается от трехмесячного. У всего сейчас короткие временные горизонты.

И, конечно, какой-то необходимый запас наличности нужно иметь дома, напомнил экономист.

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4

Стоит ли закрыть старый вклад с низким процентом и переложить деньги на новый с высокой ставкой?

У каждого банковского продукта есть свои особенности. При открытии и закрытии вкладов и счетов нужно всё тщательно просчитать

У каждого банковского продукта есть свои особенности. При открытии и закрытии вкладов и счетов нужно всё тщательно просчитать

Единого правила тут нет, надо считать, предупреждают эксперты. При досрочном закрытии вклада проценты почти полностью теряются. Вы слышали по радио, что Сбербанк поднял ставку по вкладам до 21%? Это вовсе не значит, что автоматически повысится процент по вашему вкладу под 3,5%, открытому год назад. Высокие проценты предлагаются только при открытии новых вкладов.

— Если до окончания срока такого вклада осталось, скажем, несколько недель, возможно, стоит и подождать. Нынешние высокие ставки по вкладам, вероятно, будут сохраняться еще несколько месяцев, — прогнозирует аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.

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5

Вклад предлагают под 20–22%, а у накопительного счета ставка выше — целых 25%. В чём тут подвох?

Это разные варианты размещения средств в банке. При открытии вклада оговаривается минимальная сумма (от 1000 рублей, от 10 000 рублей и так далее), фиксированная ставка и ограниченный срок размещения (один, два, три, шесть месяцев, год).

Накопительные счета открываются на неограниченный срок, их можно пополнять, частично снимать деньги, начисление процентов производится обычно раз в месяц. Но самое главное — процентная ставка здесь не фиксируется, банк может поменять ее в любое время. Например, «Почта Банк» предлагает сейчас накопительный счет со ставкой 25% (при ключевой ставке 20%). Если через какое-то время ЦБ снизит ключевую ставку, то «Почта Банк» тут же уменьшит предлагаемую клиенту ставку. Есть некоторые подводные камни и по выплате процентов: если снимете деньги раньше чем через месяц, даже на день, обещанных 25% не увидите.

— Выбор между вкладом и накопительным счетом зависит от того, что важнее человеку — максимальная ставка или гибкость в распоряжении своими средствами, — резюмирует аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.

Кстати, ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 18 марта.

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6

Какие вклады сейчас менее рискованны — в рублях или валюте?

Главным риском эксперты называют непредсказуемость действий российской власти. Ранее уже ЦБ ввел ограничения по валютным операциям, в частности по снятию россиянами валютных вкладов в долларах и в евро со счетов. Для многих вкладчиков это стало неожиданностью.

— По рублевым вкладам такие меры не вводились, в частности потому, что из-за санкций в России возникла нехватка наличных долларов и евро, тогда как наличных рублей в стране, естественно, достаточно. Но специальная операция еще не завершена, и сроки ее завершения неизвестны. Будут ли отменяться какие-то санкции в отношении России, которые душат российскую экономику, пока тоже неизвестно. Поэтому и приходится закладывать риски неблагоприятного развития ситуации в российской финансовой системе, которая столкнулась с кризисом, — рассуждает партнер ЮК «Генезис» Василий Сосновский. — Но в целом мы видим, что ЦБ стоит на страже российских банков и вносит необходимую ликвидность.

При этом очевидно, что вклады в рублях сейчас менее рискованны, чем вклады в иностранной валюте, добавил Василий Сосновский. Иностранную валюту до разрешения ситуации со спецоперацией и санкциями безопаснее хранить в наличном формате.

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7

Можно ли обогнать инфляцию, положив деньги на вклад?

Вряд ли. Впрочем, банковские вклады всегда считались способом сохранить, а не приумножить сбережения. А в периоды высокой инфляции вклады позволяют компенсировать хотя бы часть обесценивающихся денег. Нынешние высокие депозитные ставки делают вклады привлекательным средством сбережения, указывают эксперты, с учетом того, что финансовые рынки страны сейчас сильно лихорадит, а инвестиции в такие инструменты, как недвижимость или криптовалюта, подойдут далеко не всем.

— Конечно, даже такие повышенные ставки, скорее всего, не смогут полностью компенсировать инфляцию, которая в этом году может достичь 20–25% и более. Но это всё же лучше, чем держать деньги «под матрасом», — считает аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. — Каких-то рисков вроде замораживания рублевых вкладов, о чём время от времени появляются вбросы в СМИ, я не вижу. У государства достаточно ресурсов, чтобы защитить средства населения в банках, во всяком случае, рублевые.

При открытии вкладов всегда надо удостовериться, что банк входит в систему страхования вкладов. В нынешних условиях экономического кризиса следует размещать средства так, чтобы вклады или другие продукты в одном банке не превышали максимальный лимит государственной страховки — 1,4 миллиона рублей.

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