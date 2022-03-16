Банки подняли ставки. Стоит ли сейчас открывать вклады под высокие проценты?

28 февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20%. Это было экстренной мерой после обвала рубля и заморозки активов ЦБ на фоне спецоперации на Украине.



Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. А те, в свою очередь, со своей надбавкой затем кредитуют граждан и предприятия. Чем больше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам и вкладам в банках, и наоборот.



В первый же день спецоперации россияне сняли, по данным ЦБ, более 100 миллиардов рублей наличными. Еще через день объем снятой налички достиг 1,4 триллиона рублей. Чтобы предотвратить отток денег из банков и перекладывание их в валюту, регулятор повысил ключевую ставку. Это дало возможность банкам предложить клиентам более выгодные условия вкладов.

