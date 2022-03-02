«Ажиотаж будет на всё. Но всё не купить»: экономист рассказал, на что сейчас лучше всего тратить деньги

В условиях нынешней экономической и политической ситуации ажиотаж приведет к росту цен, а местами может привести и к дефициту товаров — в этом уверены эксперты. По словам экономиста, доцента РАНХИГС, советника по макроэкономике гендиректора «Открытие Инвестиции» Сергея Хестанова, продукцию некоторых категорий лучше покупать прямо сейчас.
— Если за короткое время потребительская активность растет, это способствует росту цен, — рассказал Сергей Хестанов. — В отдельных сегментах, там, где не хватит поставок, может наблюдаться дефицит. Любая сеть не завозит никакого товара в гигантском количестве. Руководители знают примерную скорость покупок и имеют месячный резерв, как правило. Редко он бывает больше.
Как утверждает эксперт, если вы собирались обновлять ноутбук, лучше не затягивать. Но если он хороший, современный и в ближайшее время его менять не нужно, то покупать второй про запас не следует, потому что они устаревают.
— Это относится и к другой технике. Если необходимости в технике нет, лучше купить доллар и успокоиться, — советует экономист. — В 2015 году был ажиотаж, у меня коллега сдуру купил два телевизора. Теперь не знает, куда второй деть. Прежде всего нужно полагаться на здравый смысл. Понятно, что обесценивание рубля увеличивает стоимость импорта. Но важно понимать, что из товаров длительного пользования надо покупать то, в чём реально есть необходимость.
Рассказал Сергей Хестанов и о геополитической премии рубля. Простыми словами — это влияние геополитической обстановки на валюту.
— Сейчас в рубле геополитическая премия очень большая, — утверждает экономист. — Если будет деэскалация, эта премия снизится, и рубль может укрепиться. И наоборот, если эскалация усилится, он может ослабиться. Сейчас самое плохое время для любых прогнозов.
По мнению эксперта, однозначно можно сделать лишь один вывод — к подобным ситуациям в экономике нужно готовиться заранее.
— Зубы надо беречь не тогда, когда уже кариес, а заранее. То же самое и в защите от экономических рисков, — считает Сергей Хестанов. — Есть очень простая рекомендация, которой много лет: то, что откладывается надолго (год-два или дольше), имеет смысл держать в твердой валюте. Кто так делает, у того сейчас беспокойств гораздо меньше. Но это нужно делать постоянно, а не когда уже курс взлетел и риски большие. Твердых валют довольно много. Для большей части России актуальны доллары и евро, во Владивостоке любят японскую иену. Кто-то выбирает британский фунт. Но дело в том, что твердые валюты между собой колеблются гораздо меньше, чем рубль по отношению к ним. У меня много друзей в Европе, поэтому я выбираю евро.