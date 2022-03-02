«Ажиотаж будет на всё. Но всё не купить»: экономист рассказал, на что сейчас лучше всего тратить деньги

— Зубы надо беречь не тогда, когда уже кариес, а заранее. То же самое и в защите от экономических рисков, — считает Сергей Хестанов. — Есть очень простая рекомендация, которой много лет: то, что откладывается надолго (год-два или дольше), имеет смысл держать в твердой валюте. Кто так делает, у того сейчас беспокойств гораздо меньше. Но это нужно делать постоянно, а не когда уже курс взлетел и риски большие. Твердых валют довольно много. Для большей части России актуальны доллары и евро, во Владивостоке любят японскую иену. Кто-то выбирает британский фунт. Но дело в том, что твердые валюты между собой колеблются гораздо меньше, чем рубль по отношению к ним. У меня много друзей в Европе, поэтому я выбираю евро.