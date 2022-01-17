Новосибирская область стала лидером в Сибири по количеству банкротств юрлиц

В Новосибирской области за 2021 год количество банкротств юридических лиц достигло отметки в 279 штук. Регион стал первым среди субъектов Сибирского федерального округа по этому показателю. Такую информацию опубликовал «Федресурс» в своих исследованиях.
Примечательно, что банкротств в регионе стало немного меньше, чем в 2020 году — тогда их количество достигало отметки в 281. На второй строчке по Сибири — Кузбасс. Его показатель — 147 обанкротившихся компаний (это также меньше его показателей за 2020 год). Третье место занял Красноярский край с 131 банкротством (его показатель возрос).
Лидирующее положение среди всех регионов по количеству банкротств компаний занимает Москва — их 2129 штук. При этом в Московской области их 793. Второе место в этом рейтинге занимает Санкт-Петербург с 801 подобной компанией.
Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин пояснил, что в целом ожидания всплеска интенсивности разорений из-за пандемии не оправдались. По его словам, показатель интенсивности и вовсе остается ниже доковидного уровня.
По статистике, более половины всех банкротств в России сконцентрировались в трех отраслях: торговле (2585 новых банкротов в 2021 году, +0,1% к 2020 году), строительстве (2317, +9,8%), операциях с недвижимостью (1199; +1,4%).
В декабре Арбитражный суд Новосибирска приступил к рассмотрению искового заявления АО «Новосибирскэнергосбыт» к АО «Новосибирский завод "Экран"». Завод потребовали признать банкротом из-за задолженности более 18 миллионов рублей — ее просрочили свыше 3 месяцев.