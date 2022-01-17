Новосибирская область стала лидером в Сибири по количеству банкротств юрлиц

В Новосибирской области за 2021 год количество банкротств юридических лиц достигло отметки в 279 штук. Регион стал первым среди субъектов Сибирского федерального округа по этому показателю. Такую информацию опубликовал «Федресурс» в своих исследованиях.

Примечательно, что банкротств в регионе стало немного меньше, чем в 2020 году — тогда их количество достигало отметки в 281. На второй строчке по Сибири — Кузбасс. Его показатель — 147 обанкротившихся компаний (это также меньше его показателей за 2020 год). Третье место занял Красноярский край с 131 банкротством (его показатель возрос).