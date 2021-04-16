Центробанк отобрал лицензию у банка «Нейва» — в Новосибирске сейчас работают два офиса

Центробанк отозвал лицензию у уральского банка «Нейва», офисы которого есть и в Новосибирске. В банке утверждают, что это произошло из-за продажи долларов США. Центробанк настаивает, что банк регулярно нарушал федеральные законы.

Что произошло

16 апреля Банк России приказом № ОД-689 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Нейва».

Банк зарегистрирован в Екатеринбурге и по величине активов занимает 188-е место. Всего в системе зарегистрировано 782 кредитные организации.