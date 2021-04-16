Центробанк отобрал лицензию у банка «Нейва» — в Новосибирске сейчас работают два офиса

Центробанк отобрал лицензию у банка «Нейва»
Центробанк отозвал лицензию у уральского банка «Нейва», офисы которого есть и в Новосибирске. В банке утверждают, что это произошло из-за продажи долларов США. Центробанк настаивает, что банк регулярно нарушал федеральные законы.
Что произошло
16 апреля Банк России приказом № ОД-689 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Нейва».
Банк зарегистрирован в Екатеринбурге и по величине активов занимает 188-е место. Всего в системе зарегистрировано 782 кредитные организации.
В Новосибирске сейчас работают два отделения банка — на улице Фрунзе, 228 и Станиславского, 11.
Почему отобрали лицензию?
На сайте Центробанка подробно описаны причины изъятия лицензии:
— Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Также банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится на сайте Центробанка.
В банке «Нейва» сейчас назначена временная администрация Банка России — она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
— Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком «Нейвой» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, — добавили в ведомстве.
Что говорят в банке?
Сегодня в Екатеринбурге у центрального офиса банка собралась толпа клиентов. В «Нейве» заявили, что причиной отзыва лицензии стали валютные операции.
— Причина банальна — это валютообменные операции. Сегодня в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не почуяли эту смену настроений регулятора, — сказал представитель банка Константин Лёвушкин. — Нас расстраивает, что регулятор без объявления войны, без объяснения причин отозвал лицензию. Мы начали шестым чувством подозревать, что что-то происходит, вчера, когда объявили санкции США на суверенный долг РФ. Очевидно, что граждане, покупающие доллары США, по сути обязательства иностранного государства — это неправильно. А мы действительно торговали валютой в больших объемах, все эти годы это была наша обычная деятельность, на которой наши клиенты зарабатывали деньги.
По его словам, банк узнал о произошедшем вместе с клиентами — в 08:55.
Сейчас зайти на сайт банка уже невозможно — вместо него высвечивается страница Центробанка с информацией об отзыве лицензии.
Как сообщают наши коллеги, собравшиеся слушали представителя банка очень внимательно и не предъявляли претензий.
— Открывайте новый банк, мы к вам придем! — ответили на выступление Лёвушкина в толпе. После выступления раздались аплодисменты.
Что теперь делать вкладчикам?
— Банк «Нейва» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — говорится на сайте Центробанка.
Выплату вкладов будет производить Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Работает круглосуточная горячая линия — 8 800 200–08–05.
В конце декабря прошлого года Банк России забрал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Платёжный стандарт», зарегистрированной в Новосибирске.