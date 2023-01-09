«Бюрократическое путешествие»: новосибирская карта качества воздуха приостановила работу

Карта AirVoice, на которой отображался уровень загрязнения воздуха в Новосибирске и других городах, приостановила работу. По данным разработчика, компании CityAir, сервис могут перезапустить в феврале.
— В данный момент происходит уточнение требований к публикации данных измерений нашей сети станций, поэтому мы отправляемся в бюрократическое путешествие — искать новые пути делать информацию о качестве атмосферного воздуха доступной и понятной, — говорится на странице Airvoice, где ранее была карта.
Директор по маркетингу и PR компании CityAir Анастасия Гетьман сообщила НГС, что сервис AirVoice приостановил работу 1 января.
— Причина — мы меняем формат предоставления информации, запускаем глобальный прогноз качества воздуха. Подробнее сможем рассказать после перезапуска сервиса, ориентировочно в феврале, — пояснила представитель сервиса.
По данным сайта CityAir, компания занимается оцифровкой качества воздуха на планете. Работа над проектом началась в 2016 году в Академгородке. Отделы разработок и производства находятся в Новосибирске, еще один филиал — в Москве.
Сегодня, 9 января, МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение. В городе ожидается усиление ветра до 18–23 м/с. Ночью возможно похолодание до -27 градусов.