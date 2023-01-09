«Бюрократическое путешествие»: новосибирская карта качества воздуха приостановила работу

По данным сайта CityAir, компания занимается оцифровкой качества воздуха на планете. Работа над проектом началась в 2016 году в Академгородке. Отделы разработок и производства находятся в Новосибирске, еще один филиал — в Москве.

Сегодня, 9 января, МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение. В городе ожидается усиление ветра до 18–23 м/с. Ночью возможно похолодание до -27 градусов.