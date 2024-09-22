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Культура Скрипка Страдивари 1735 года прозвучит в Новосибирске — где ее услышать

Скрипка Страдивари 1735 года прозвучит в Новосибирске — где ее услышать

Цены билетов на концерт доходят до 12,5 тысячи рублей

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21 комментарий

Концерты пройдут в Оперном театре

Подлинная скрипка Страдивари зазвучит в Оперном театре Новосибирска. Ее привезет первая скрипка Михайловского театра и заслуженная артистка России Ольга Волкова.

Скрипачка станет специальным гостем Большого симфонического концерта (6+), который пройдет 25 октября. Также на концерте будет главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников. Цена за билеты доходит до 12,5 тысячи рублей.

А 3 ноября Ольга Волкова даст сольный концерт (6+) на Малой сцене. Там билеты стоят до 2 тысяч рублей.

Как рассказали в телеграм-канале НОВАТа, Ольга Волкова играет на скрипке Nestor работы Антонио Страдивари 1735 года.

На этой неделе в Художественном музее открылась выставка «Парадный выезд императорского двора» (6+). Экспонаты в Новосибирск из Санкт-Петербурга привез Государственный музей Эрмитаж.

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Новосибирск Скрипка Оперный театр Концерт
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Комментарии
21
Grape Reflection 🍇
1 час
Скрипка из страны НАТО? Однако...
Гость
1 час
У меня пенсия 13800 , можно сходить один разок а потом месяц мечтать о еде и продуктах
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