Скрипка Страдивари 1735 года прозвучит в Новосибирске — где ее услышать

Подлинная скрипка Страдивари зазвучит в Оперном театре Новосибирска. Ее привезет первая скрипка Михайловского театра и заслуженная артистка России Ольга Волкова.
Скрипачка станет специальным гостем Большого симфонического концерта (6+), который пройдет 25 октября. Также на концерте будет главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников. Цена за билеты доходит до 12,5 тысячи рублей.
А 3 ноября Ольга Волкова даст сольный концерт (6+) на Малой сцене. Там билеты стоят до 2 тысяч рублей.
Как рассказали в телеграм-канале НОВАТа, Ольга Волкова играет на скрипке Nestor работы Антонио Страдивари 1735 года.
На этой неделе в Художественном музее открылась выставка «Парадный выезд императорского двора» (6+). Экспонаты в Новосибирск из Санкт-Петербурга привез Государственный музей Эрмитаж.