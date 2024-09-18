Безумно тонкая талия и манекены лошадей: в Новосибирск приехал Эрмитаж — фото с выставки, которая откроется завтра

На этой неделе в Художественном музее откроется выставка «Парадный выезд императорского двора» (6+). Экспонаты в Новосибирск из Санкт-Петербурга привез Государственный музей Эрмитаж. На выставке покажут 170 уникальных экспонатов. Корреспонденты НГС побывали в музее за пару дней до открытия и узнали, что там собираются показать.
В центре нескольких залов Художественного музея поставили манекены лошадей, на которых надели экспонаты. Первый зал посвящен охоте императорского двора. Тут вам и платье для верховой езды Александры Федоровны, последней императрицы. Как объясняет куратор выставки, это платье она носила до рождения детей. Талия у нее очень тонкая.
Одна из частей выставки посвящена соревнованиям, которые назывались «карусели», в России они проходили всего несколько раз: при Екатерине Второй и Николае Первом.
— Карусель — это такое псевдорыцарское соревнование, где участники одевались в исторические костюмы. Там не только мужчины участвовали, но и женщины. Женщины должны были соревноваться на колесницах на скорость, попасть дротиком в язык медведя и так далее, — объясняет сотрудница Эрмитажа Людмила Шатилова.
В музей привезли картину с дворянкой Екатериной Шереметевой, которая наряжена в такой костюм для «карусели». Она должна была выглядеть как римлянка, но совсем не похожа.
У всех императоров было разное отношение к охоте. На картинах это отображается: как охотились в разное время, что при этом надевали и кто сопровождал императоров на этих мероприятиях.
— Петр Первый, например, ненавидел охоту. А вот Екатерина Вторая и дочь его, Елизавета Петровна, они очень любили охоту. Но они любили разные виды охоты. Допустим, Екатерина Вторая больше любила соколиную охоту. А Елизавета Петровна любила заячью охоту с борзыми собаками. А Александр Второй любил охоту загонную. А Александр Третий вообще любил рыбалку, — перечислила Людмила Шатилова.
Одним из главных экспонатов стала картина «Портрет Екатерины II верхом» датского портретиста Виргилиуса Эриксена. На ней изображен момент, когда Екатерина Алексеевна, получив письмо с отречением Петра III, возвращается в Петербург верхом на коне по кличке Бриллиант.
Один из самых интересных экспонатов — темно-зеленая попона на лошадь. Её использовали во время похорон императоров. Вокруг нее стоят оставшиеся от катафалка, в которой везли гроб, фигуры. Сам катафалк уничтожили во время революции.
Выставка начнет работать 20 сентября и посмотреть её можно будет до 25 января 2025 года.
О том, чем еще заняться в сентябре в Новосибирске можно прочесть в большой афише от НГС.