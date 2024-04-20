Миронов получил спецприз, Самбурская демонстрировала глубокий вырез. Как прошло открытие ММКФ: репортаж

ММКФ считается одним из старейших кинофестивалей в мире Источник: Динара Кафискина, Дмитрий Толстошеев, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В столице прошло открытие 46-го Московского международного кинофестиваля. ММКФ считается вторым старейшим кинофестивалем в мире после Венецианского. В программе мероприятия — 230 фильмов из 50 стран мира. В день открытия на ковровой дорожке появились звезды театра, кино и телевидения — Светлана Немоляева, Евгений Миронов, Ольга Бузова, министр культуры Ольга Любимова и другие. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, как это было.

Незадолго до открытия несколько улиц в центре Москвы перекрыли, закрыли и Пушкинскую площадь. В этот день Москву накрыла непогода — сильный ветер постоянно валил ограждения, но полицейские поднимали их обратно.



Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Президент ММКФ Никита Михалков провел традиционный брифинг. Во время него он рассказал журналистам, каким хочет видеть российского зрителя.



Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Я сказал в «Бесогоне» однажды, что даже самый последний бомж, который никогда в жизни не читал Достоевского и даже не знает имени такого, он всё равно человек Достоевского, потому что он Достоевского не знает, а Достоевский его знает, — сказал он.



Мы всё равно от одного корня, можем, с одной стороны, украсть, а с другой — отдать последнюю рубашку незнакомому человеку. Никита Михалков, режиссер

— Успех у зрителя нашего, я сейчас имею в виду не элитарного, рафинированного, а того, который приносит деньги в кассу, заключается в одном. Он должен понимать, кого любит тот, кто делал картину. И кого он должен полюбить. Потому что мне неинтересно говорить о том, что я не люблю, — добавил режиссер.



У входа в театр Мюзикла поставили шатер для звезд, которые пришли на открытие.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Снимать красную дорожку оказалось непросто. Журналистам пришлось выстроиться вдоль по лестнице, чтобы заснять самые яркие кадры. Рядом дежурили полиция и скорая помощь.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Одной из первых на красной дорожке появилась актриса Эдита Шаумян.



Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Затем друг за другом вышли актрисы театра и кино Ольга Сухарева и Юлия Беретта. Ольга выбрала воздушное розовое платье, а Юлия появилась в черном платье с открытыми плечами.

Ольга Сухарева Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Юлия Беретта Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Модель и телеведущая Анна Калашникова посылала воздушные поцелуи собравшимся журналистам.



Также перед камерами попозировала актриса и телеведущая Ирина Безрукова, она облачилась в длинное темно-серое платье. Посетила мероприятие актриса дубляжа и официальный голос Марго Робби — Татьяна Шитова, сопровождал девушку ее коллега по цеху Карен Арутюнов.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Поп-звезда Ольга Бузова подобрала тотал блэк лук — лакированное платье, перчатки в тон и массивные серьги. Дополнил образ черный зонт, который защитил телеведущую от моросящего дождя.



Следом появилась журналистка Надежда Стрелец в черно-белом платье, расширяющемся к подолу. Ее от непогоды спасал пиджак, которым она прикрыла голову.



Ольга Бузова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Ольга Бузова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Надежда Стрелец Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Милош Бикович появился на красной дорожке в черном смокинге Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Светлана Немоляева Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Тина Канделаки появилась в сером платье с подолом и шубе Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В зеленом платье, расшитом мелкими камнями, появилась Настасья Самбурская. Актриса с удовольствием покрутилась перед камерами, демонстрируя глубокий вырез на спине. А вот ее коллега по сериалу «Универ» Екатерина Молоховская выбрала лаконичное черное платье.



Тренд на тотал блэк поддержала и телеведущая Юлия Барановская. Роскошный образ завершили акцентный макияж и зализанный пучок в стиле модели Бэллы Хадид.



Актриса Лянка Грыу нарядилась в строгий черный костюм. В качестве украшений она выбрала серьги и колье от французского модного дома Chanel.



Актриса театра и кино Настасья Самбурская Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Звезда сериалов «Универ» и «Молодежка» Екатерина Молоховская Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Телеведущая и экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия появилась в украшениях модного дома Chanel Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Позже красная дорожка опустела, и звезды переместились в зал.



— Все в отличном настроении. Актеры фотографировались с удовольствием, даже несмотря на дождь. Они молодцы, старались показать еще наряды в этой спешке. Тут еще дико холодно, просто сдувает, — передал корреспондент MSK1.RU с ММКФ-2024.



Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля началась с приветственного слова министра культуры Ольги Любимовой.



— Добро пожаловать в Москву, наши дорогие друзья. Наша сотня замечательных кинематографистов, которые приехали сюда, на 46-й ММКФ. У нас в программе почти 250 удивительных картин из более чем 50 стран мира. И мы очень этому рады, — сказала Любимова.



Министр культуры Ольга Любимова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Также со сцены выступил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Он передал наилучшие пожелания от мэра Москвы Сергея Собянина. Вели мероприятие актер Сергей Безруков и режиссер Никита Михалков.



— Ведущий ММКФ-2024 представил жюри фестиваля и рассказал об участниках. На экране показывают фрагменты фильмов. Все места заняты, — делится впечатлениями из зала корреспондент MSK1.RU.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Актер и художественный руководитель Театра Наций в Москве Евгений Миронов получил почетную награду ММКФ имени Константина Станиславского «Верю». Вручил статуэтку президент кинофестиваля Никита Михалков.



— Обычно коллеги такие слова говорят только у гроба. Ты великий русский артист, дорогой мой Женя, — сказал режиссер Михалков.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











В зале театра «Россия» прошел показ испанского фильма «Открытое небо» (18+). Это первый фильм, который был презентован на Московском международном кинофестивале. В фойе собрались десятки гостей из-за рубежа, многие из них приехали из Индии.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Никита Михалков отметил, что «ММКФ никогда не был ангажирован».

— Мы с вами видим, как меняется идеология нашего фестиваля и как он становится зацензурированным. То же самое произошло с «Оскаром». Этого заслуживает московский фестиваль. Он никогда не был ангажирован, сколько я им руковожу, — сказал он.

Корреспондент MSK1.RU поговорила в фойе театра «Россия» с режиссером и сценаристом из Германии Юрием Сауле. Деятель культуры привез в Москву картину «Мартин читает Коран» (18+) — она заявлена в основном конкурсе фестиваля.



По сюжету, главный герой приходит к профессору исламоведения, чтобы узнать, совместимо ли готовящееся им нападение с заповедями Корана. Перед профессором стоит насущный вопрос: как переубедить Мартина и предотвратить теракт.



— Для меня участие в ММКФ много что значит. Это была моя детская мечта сюда попасть. Я вырос с русскими и советскими фильмами, поэтому для меня много значит ваша фильм-культура. Я думаю, у меня хорошие шансы на победу. Актер главной роли хорошо играет. Остальные картины тоже потрясающие, — рассказал в разговоре с MSK1.RU Сауле.



После церемонии звезды отправились на банкет.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Актриса Наталья Бергер Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU









