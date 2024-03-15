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В группе «Город 312» — новая солистка. Что случилось с Аей и кто ее заменит

Теперь на сцене будет петь красавица из шоу «Голос»

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Ая временно покинула группу из-за болезни

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В составе знаменитого «Города 312» произошла замена: вместо Светланы Назаренко, известной под псевдонимом Ая, со сцены теперь будет петь юная Диана Макарова. Как рассказали наши коллеги из «СтарХита», коллектив «Город 312» познакомился с девушкой на шоу «Голос» (12+), куда музыкантов пригласили в качестве гостей. Там они впервые услышали Диану и остались под таким впечатлением, что сразу после съемок шоу подошли к певице и сделали предложение, от которого Диана не смогла отказаться.

— Для меня попасть в группу, которую мы с моей семьей слушаем и любим с самого детства, просто что-то нереальное. Я пела песни «Города 312» на всех конкурсах, на всех мероприятиях, — признается Диана Макарова. — С группой мы познакомились на репетиции «Голоса 12», Дмитрий и Леонид подошли ко мне пообщаться.

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Так 20-летняя девушка из Симферополя стала новой солисткой группы «Город 312». Диана Макарова призналась, что ей пока что сложно совмещать учебу, сессию, участие в шоу «Голос» и работу в группе. Однако Светлана Назаренко вс` это время остается рядом с девушкой и поддерживает ее.

— Она направила меня на правильный путь, ввела во все детали мироустройства группы, и, надеюсь, пока она не вернется, она будет всё время рядом, — говорит Диана Макарова.

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Сама же Ая просит фанатов группы принять новый голос «Города 312» и не сравнивать звучание солисток.

— Она будет пока нас выручать. Я не буду сидеть сложа руки, буду заниматься своим здоровьем — слава богу, у меня будет на это время, спасибо еще и за это Диане, — заключила Ая.

Солистка также добавила, что она продолжит помогать Диане во всем, что касается работы в группе.

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Ая временно ушла со сцены из-за своего здоровья. Ранее группа объявила о том, что Светлана Назаренко так и не оправилась после коронавируса.

— Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После пересенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания, — заявили в коллективе.

Ая заверила фанатов, что как только к ней вернется голос, она сразу же вновь выйдет на сцену.

ГруппаГород 312МузыкаСолисткаШоу Голос
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