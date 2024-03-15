В группе «Город 312» — новая солистка. Что случилось с Аей и кто ее заменит

— Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После пересенного ковида у нашей солистки Аи возникли определенные проблемы со здоровьем. Долгое время у нее не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания, — заявили в коллективе.

