История Агузаровой. Как рокерша с Марса покорила СССР и уехала в США петь в кабаке

Примадонна, слава и отъезд в Америку

Агузарова возвращается в Москву, снова в группу «Браво». В 1986 году артисты выходят на большую сцену. В популярной телепередаче «Музыкальный ринг» «королева эпатажа», как ее прозвали журналисты, предстает в скромном образе — в юбке, блузке и с аккуратным кулоном. На всю страну их представляет сама Алла Пугачева.



— Я старая больная женщина. Мне бы хотелось видеть замену себе. А у нас очень тяжело выходят молодые певцы. Даже некому помочь, ни на телевидение их не берут, ни записи им не выпустить. Я прошла большой путь в эстраде, опыт у меня и находок, и ошибок. Всё, что у меня есть, я должна куда-то передать. Я думаю, что Жанна и группа «Браво» просто созданы для сцены. Мне хочется с ними заниматься и передавать свой опыт. Я у них тоже беру — молодость, и азарт, и даже желание для дальнейшей работы, — говорила Пугачева в эфире программы.

