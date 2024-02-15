Как вы это смотрите? Российские фильмы собирают миллиарды – неужели кино в стране стало лучше

После «Движения вверх» российский зритель начал больше доверять отечественным фильмам, и российские картины каждый год стали врываться в топ кинопроката: в 2018 году в топ-5 оказался новогодний «Полицейский с Рублевки» (18+) и «Лед» (12+), а в 2019 году «Холоп» (18+) обогнал финал «Мстителей» (18+) и ремейк «Короля Льва» (6+).



В 2020 году кинотеатры переживали один из сильнейших кризисов: из-за пандемии залы оказались закрыты больше чем на полгода. В итоге, по данным «Фонда Кино», посещаемость сократилась почти на 60% , а объем рынка кинопроката упал на 32,6 млрд рублей. Но и тогда самым кассовым фильмом года стал «Лед 2» (6+).

