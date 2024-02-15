Как вы это смотрите? Российские фильмы собирают миллиарды – неужели кино в стране стало лучше

Споры о качестве современного российского кино продолжаются из года в год. Однако в последнее время у сторонников отечественных фильмов появился железобетонный аргумент — внушительные кассовые сборы. Разбираемся, ходили ли зрители на российские фильмы в кино до того, как кроме них там ничего не осталось, и говорят ли миллиардные сборы о качестве картин.
Путь к успеху
С тех самых пор, как в российских кинотеатрах появились зарубежные новинки, зрители голосовали рублем именно за них, а отечественные картины лишь изредка прорывались в топ-10 по кассовым сборам. Например, в 2008-м среди самых популярных фильмов оказались «Адмиралъ» (18+) и «Самый лучший фильм» (18+), в 2011 году на восьмом месте появился «Высоцкий. Спасибо, что живой» (18+), а в 2012 году на том же восьмом месте разместились очередные «Три богатыря» (0+).
Знаковым для российского кино оказался 2013 год: впервые лидером проката оказался российский «Сталинград» (12+), собравший 1,7 миллиарда рублей, четвертое место заняли «Елки 3» (6+) со сборами в 1,2 миллиарда, а замыкал топ-10 спортивный байопик «Легенда
Но все-таки 2013 год оказался скорее исключением из правил: уже в 2014 году первенство вновь перехватили голливудские новинки. Всё изменилось в 2017 году: выход картины «Движение вверх» (6+) о противостоянии советских и американских баскетболистов всего за несколько недель проката собрал более миллиарда рублей и обогнал вышедшую в том же году новую часть «Пиратов карибского моря» (18+). На третьем месте тогда, кстати, расположился «Последний богатырь» (12+) с 1,7 миллиарда рублей.
После «Движения вверх» российский зритель начал больше доверять отечественным фильмам, и российские картины каждый год стали врываться в топ кинопроката: в 2018 году в топ-5 оказался новогодний «Полицейский с Рублевки» (18+) и «Лед» (12+), а в 2019 году «Холоп» (18+) обогнал финал «Мстителей» (18+) и ремейк «Короля Льва» (6+).
В 2020 году кинотеатры переживали один из сильнейших кризисов: из-за пандемии залы оказались закрыты больше чем на полгода. В итоге, по данным «Фонда Кино», посещаемость сократилась почти на
Едва оправившись от пандемийного года, кинотеатры столкнулись с новой проблемой: в 2022 году, после начала СВО, из России ушли крупные американские студии, оставив российского зрителя без голливудских новинок. Это склонило чашу весов на сторону российского кино: впервые отечественные фильмы собрали больше зарубежных в прокате. 2023 год окончательно закрепил статус-кво в кинотеатрах России.
Дети, юмор, ностальгия
Если посмотреть на фильмы, лидирующие в прокате за последние десять лет, то в первую очередь это семейное кино, комедии, а также картины, вызывающие ностальгию. Еще лучше, если все эти три направления объединены в одно. Главное тому подтверждение — безоговорочный чемпион проката, «Чебурашка» (6+), вобравший в себя все эти три пункта.
Культовый персонаж вернулся на экраны в новогодние каникулы в 2023 году и тут же стал настоящим феноменом: чуть больше чем за неделю семейная комедия собрала 2,9 миллиарда рублей в прокате. Ажиотаж можно было увидеть своими глазами: внутри кинотеатров выстраивались очереди, в которых стояли как дети, так и пенсионеры.
— Успех этого фильма довольно очевиден: это узнаваемый многими поколениями персонаж. На фильм приходили родители с детьми, бабушки с внуками, — объяснял тогда успех фильма генеральный директор кинотеатров «Премьер Зал» Владимир Петелин. — Мы наблюдали, как люди в возрасте собирались сами и приходили в кино на «Чебурашку». Предположу, что они ностальгировали по своему детству.
В итоге «Приключения Чебурашки» принесли кинотеатрам более 7 миллиардов рублей — это абсолютный рекорд не только среди российских, но и среди зарубежных картин, которые показывали у нас в кино.
Второе и третье место по сборам занимает дилогия «Холопа»: комедия Клима Шипенко с Милошем Биковичем о мажоре, очнувшемся в средневековье, вышла в 2019 году. Вышедшее в январе 2024 года продолжение понизило возрастной рейтинг и привлекло еще больше зрителей.
Замыкает четверку самых кассовых российских картин «Движение вверх». Продолжая идею экранизации спортивного успеха страны, авторы сняли новую «Легенду
Весь топ-10 самых кассовых российских фильмов выглядит так.
Значат ли большие сборы, что кино хорошее
Можно ли считать, что большие сборы гарантируют то, что фильм получился хорошим? Ведь на то, пойдут ли зрители в кино, влияет огромное количество факторов.
Например то, когда именно выходит фильм: многим картинам, собравшим больше миллиарда рублей в прокате, помог старт в самый прибыльный сезон в году — в начале января. Именно в новогодние каникулы зрители смотрели «Викинга» (18+), «Движение вверх», двух «Холопов», «Чебурашку» и «Последних богатырей».
Но релиз в январские каникулы не всегда гарантирует огромные сборы. Например, фантастическая драма Федора Бондарчука «Вторжение» (18+), вышедшая в прокат 1 января 2020 года, так и не смогла добраться до рубежа в один миллиард рублей (у фильма было три месяца до начала пандемии, так что коронавирусом малый интерес аудитории не объяснить). В то же время киноновинка «Мастер и Маргарита» (18+), стартовавшая в этом году уже после каникул, продолжает лидировать в прокате и собирать второй миллиард рублей.
Экранизация главного романа Булгакова в целом показывает интерес зрителя к отечественным фильмам. О том, что в России хотят смотреть наше массовое кино, также считает заместитель редактора портала «Кинобизнес» Евгений Володин.
— Рост доходов российского кино напрямую отражает интерес публики к отечественному продукту. Честно говоря, я сам забыл, когда последний раз смотрел иностранное кино, — заявил Евгений Володин.
Помог российскому кино и уход зарубежных киноновинок: желание сходить в кино у зрителя осталось, а вот самого кино — нет. Здесь на помощь кинотеатрам пришла поддержка государства, которая началась еще в период коронавируса.
— В пандемийный 2020-й и последующие за ним годы государство осознало, что может потерять киноиндустрию, и начало вкладывать деньги в кино: поддерживало в том числе и кинотеатры ссудами, кредитами и отсрочками по долгам, но в основном вкладывалось в кинопроизводство, — рассказал Евгений Володин, — Поскольку среднее время производства фильма больше года, вот сейчас эти деньги и начинают работать.
Но ни деньги государства, ни удачное время выхода, ни отсутствие конкуренции не спасут плохое кино. И здесь огромный ажиотаж зачастую показывает, что фильм чем-то цепляет аудиторию.
— На плохое кино зритель не пойдет, равно как и на заумное — сюда можно смело отнести весь артхаус, например, — считает Евгений Володин.
Судя по зрительским рейтингам на «Кинопоиске», многие фильмы из кассового топа действительно пришлись по душе зрителям. А вот окажутся ли они народными и станут ли их пересматривать спустя несколько лет — покажет только время.