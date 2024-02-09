Лететь ли срочно на восточный Новый год в Китай? Разрешаем сомнения раз и навсегда

Затишье продлится вплоть до 22 февраля. Только после этой даты сотрудники другого читинского турагентства «Сам себе путешественник» рекомендуют покупать туры в Китай — до этого времени они даже приостанавливают их продажу.

«Я никогда так не рисковал»

Путешественник Александр, который часто ездит в Китай из Читы, категорически заявил, что две недели после Нового года в Китае делать нечего:

— Я никогда не рисковал — не ездил в это время в Китай. Если туристы хотят закупиться, развлечься и вкусно поесть, то ничего не выйдет. Магазины и рестораны будут закрыты. Как минимум две недели лучше туда не соваться.