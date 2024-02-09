Лететь ли срочно на восточный Новый год в Китай? Разрешаем сомнения раз и навсегда

Новый год по китайскому календарю наступит в ночь на 10 февраля 2024 года. Воображение рисует красочные танцы и фейерверки, но стоит ли российским туристам планировать в это время отдых в КНР? Чтобы развеять все сомнения, наши коллеги из CHITA.RU спросили путешественника, турфирмы и специалиста Министерства иностранных дел.
С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу всех типов виз. Например, групповую визу для группы от 2 до 4 человек оформляют прямо на границе. С 1 августа 2023 года российским туристам доступны также безвизовые групповые туристические поездки — по спискам от 5 человек, находиться в стране можно будет до 15 дней.
Технически — можно всё
Китай во время празднования Нового года не закрывается полностью, работники на границе, конечно, остаются. Руководитель читинского туристического агентства «Маджестик-Тур» Ирина Дерес рассказала, что с 10 февраля в стране наступит затишье: часть магазинов будет закрыта, но на улицах будет тихо и спокойно.
Затишье продлится вплоть до 22 февраля. Только после этой даты сотрудники другого читинского турагентства «Сам себе путешественник» рекомендуют покупать туры в Китай — до этого времени они даже приостанавливают их продажу.
«Я никогда так не рисковал»
Путешественник Александр, который часто ездит в Китай из Читы, категорически заявил, что две недели после Нового года в Китае делать нечего:
— Я никогда не рисковал — не ездил в это время в Китай. Если туристы хотят закупиться, развлечься и вкусно поесть, то ничего не выйдет. Магазины и рестораны будут закрыты. Как минимум две недели лучше туда не соваться.
Читинец Юрий Черепанов, который временно живет в Маньчжурии и работает в сфере туризма, подтвердил, что Китай практически вымирает во время новогодних праздников. Особенно Маньчжурия:
— 4 февраля начался малый Новый год, объявивший о начале весны. А 9 февраля начинается Чуньцзе — официальный праздник, который отмечается практически две недели, 15 дней. Из них с 9 по 18 февраля — выходные в Китае, вся страна начинает перемещаться. Потому что желательно праздник проводить со своими близкими. Поскольку Маньчжурия — город приезжих, все уезжают. Неделю назад начали закрываться рестораны, закроется часть гостиниц, магазины. Останутся небольшие продуктовые лавочки. Я несколько раз по служебным делам оставался в Маньчжурии на Новый год. Там абсолютно делать нечего. Даже поесть проблема, нужно ехать в китайский квартал, искать, кто работает. А в русском квартале всё будет закрыто. Все мои друзья-китайцы разъехались еще в начале недели.
Он добавил, что в больших городах Китая для туристов продолжают работать развлечения и кафе, однако добраться туда нереально:
— В это время обычно не купишь билеты, китайцы их раскупают за полгода. В этот период официально объявлено, что с 9-го по 18-е число закрываются консульства в Иркутске, Хабаровске. В Забайкалье миграционная служба будет работать только в определенное время для большегрузов. И на Хайнань не попадешь, потому что всё китайцы скупили. Маньчжурия не показательна в этом плане, в Харбине, например, продолжает работать парк ледяных скульптур для туристов. Но туристические фирмы тоже все закрылись. По одному — по два сотрудника оставили, а основной состав разъехался. Если кто-то захочет поехать, то ему нереально будет купить билеты. Через Монголию пункт пропуска вообще полностью закрыт.
Юрий Черепанов рассказал, что лучше всего будет поехать в Китай после 20 февраля.
Никто не поможет, если будут неприятности
Третий секретарь представительства МИД России в Чите Алексей Седунов рассказал, что Новый год для китайцев — семейный праздник, отмечают его дома:
— Очень многие едут из крупных городов в районы — там много приезжих, которые работают в городах. Это праздник для китайцев, на туристов из России внимания будут обращать постольку-поскольку. Те, кто занимается туризмом, могут в этот момент отсутствовать или праздновать. Целый месяц у них особо не работает сервисная составляющая, даже магазины. Единственный плюс — в крупных городах интернет может быстрее работать, потому что снизится нагрузка на сети.
Седунов добавил, что в это время в стране будет тихо и спокойно, но если у иностранца случится какая-то проблема, он, скорее всего, не сможет ее быстро решить:
— Их решение будут откладывать до окончания китайского Нового года — по сути, на месяц. У нас такие случаи были — приезжали туристы, попадали в какие-то неприятности и еще ждали целый месяц, пока всё закончится. Конечно, никто не запрещает ехать в это время в Китай, но мы бы не рекомендовали. Всё на свой страх и риск.
Оптимально начать планировать поездку в Китай через неделю после Нового года, а лучше дождаться 25 февраля.