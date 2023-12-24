Стала мамой в 41 и пропала с экранов. Как скромница из российской глубинки стала одной из самых красивых актрис страны

Суровый главврач отделения хирургии в «Склифосовском», амбициозный шеф-повар в «Кухне», безутешная мать солдата в «Грозовых воротах», верная жена легендарного следователя в «Марше Турецкого», смелая журналистка-иностранка в «Репортаже»... Роли этой голубоглазой красавицы многогранны!
Мало кто знает, но актриса Марина Могилевская родилась в Тюменской области, в маленьком городе Заводоуковске. Но жизнь занесла ее куда дальше! Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как примерная девочка из семьи преподавателей стала любимой актрисой страны.
Развод родителей и переезд
Марина Могилевская родилась в 1970 году в городе Заводоуковске. Некоторые издания утверждают, что она появилась на свет прямо на земляничном поле, когда родители собирали там ягоды. Версия интересная, но подтверждения этому нет. Ее мама была учительницей, а папа — ученым. Родители развелись, когда ей было три года. Тогда вся семья разъехалась по разным городам. Марина и ее мама перебрались в подмосковный город Дубну, где она и выросла. А ее отец вернулся на родину, в Киев.
В детстве Марина хорошо училась, была послушной. Она увлекалась рисованием, музыкой, иностранными языками. Мама научила ее говорить по-английски и по-немецки. После окончания школы Могилевская пыталась поступить в МГИМО, но не получилось. Тогда она решила переехать к отцу в Киев. Там ей удалось поступить на экономический факультет в институт народного хозяйства и наконец-то стать студенткой.
Первые роли и популярность
Выбранная профессия Могилевскую совсем не вдохновляла. В 18 лет у нее произошла судьбоносная встреча. Однажды ее увидела знакомая отца — женщина была актрисой. Она посоветовала мужчине отвести дочь на пробы в новый фильм «Каменная душа». Для него искали особенную героиню, «девочку с небесными глазами». Марина отправилась на киностудию и, к удивлению отца, была утверждена на главную роль. Скромная в жизни девушка в кадре становилась совсем другой.
Юной Марине так понравились съемки, что она решила поступать в театральный институт. В 1991 году она окончила оба вуза! После этого она работала в киевском Театре русской драмы имени Леси Украинки. Позже Могилевская стала ведущей на украинском телеканале «1+1», где вела программу «Империя кино». В 90-е она успела сняться в 20 фильмах!
В 1995 году Марина Могилевская получила первую в своей актерской карьере награду. Это приз за лучшую женскую роль на Киевском кинофестивале «Стожары». Она сыграла американскую тележурналистку Мэрилу Фолли в фильме «Репортаж».
В 1996 году Могилевская переехала в Москву. Она снялась еще в парочке малоизвестных картин и начала работать на российском телевидении. Марина вела программу «Доброе утро, Россия!» на канале РТР (сегодня «Россия 1» — Прим. ред.). Но настоящая слава пришла к ней после «Марша Турецкого». Там Могилевская исполнила роль Ирины, жены главного героя. Детективный сериал имел огромный успех и выходил на экраны семь лет. В этом же 2000 году она появилась в другом набирающем популярность проекте. В «Каменской» она получила роль Людмилы Семеновой — подруги убитой сотрудницы МВД.
Самыми известными станут ее роли в картинах «Дочки-матери», «Такова жизнь», «Склифосовский», «Кухня» и «Не в парнях счастье». Последний раз, как ни странно, она снималась в детском киножурнале «Ералаш» в 2021 году.
В 2010 году актриса получила почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». На протяжении всей карьеры она снималась в клипах, вела телепрограммы («ДНК» и украинская версия «Битвы экстрасенсов»), а также играла в театре.
Два мужа и два развода
Первый раз Марина вышла замуж за украинского кинооператора Виталия Запорожченко. Он был старшее ее на 13 лет. Они были вместе восемь лет, до 1996 года. Именно после расставания с ним Могилевская уехала в Москву. В интервью она говорила, что двум творческим людям сложно ужиться в одной семье.
Во второй раз она вышла замуж в 1999 году. Ее избранником стал продюсер Александр Окопов. У них тоже была большая разница в возрасте — 12 лет. Этот брак продлился четыре года и закончился разводом.
Женщина долгие годы мечтала стать мамой. Но неудачные отношения и занятость на съемках мешали ей. Она родила свою единственную дочку Марию в 2011 году. Могилевской тогда был уже 41 год. Имя отца ребенка она держит в тайне до сих пор.
— Дочь у меня тоже Львица по знаку зодиака, как и я. Это просто подарок, потому что никто не понимает Львов лучше, чем они друг друга. Причем Мария появилась на свет в один из крупнейших церковных праздников — День Преображения Господня. Знаете, я уже много лет думала о ребенке, но всё никак не складывалось: то времени не хватало, то не было рядом мужчины, от которого хотелось бы родить… Тем не менее каждую ночь, ложась спать, я грезила именно о дочке. Как видите, мечтать действительно не вредно: мысль притягивает желаемое! — писала актриса в своих социальных сетях.
Марина Могилевская никогда не была любительницей шумных мероприятий. Она совсем не любит публичность. Даже социальные сети забросила — последний пост выложен в 2019 году. Женщина любит проводить время на своей дачке, заниматься огородом. Она умеет шить и балует нарядами дочку.
У нее была крепкая дружба с российской актрисой Верой Глаголевой. Она поддерживала Марину во время поздней беременности, помогала с дочкой. Верная подруга ушла из жизни в 2017 году. Это стало для Могилевской настоящим ударом. К сожалению, не последним. В 2018 году умер ее отец.
Сейчас о жизни Марины Могилевской почти ничего неизвестно. Она не появляется на публике уже несколько лет. Актриса посвятила себя воспитанию дочери. О ее возможном участии в новых проектах информации нет.
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