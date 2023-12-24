Стала мамой в 41 и пропала с экранов. Как скромница из российской глубинки стала одной из самых красивых актрис страны

Юной Марине так понравились съемки, что она решила поступать в театральный институт. В 1991 году она окончила оба вуза! После этого она работала в киевском Театре русской драмы имени Леси Украинки. Позже Могилевская стала ведущей на украинском телеканале «1+1», где вела программу «Империя кино». В 90-е она успела сняться в 20 фильмах!

В 1995 году Марина Могилевская получила первую в своей актерской карьере награду. Это приз за лучшую женскую роль на Киевском кинофестивале «Стожары». Она сыграла американскую тележурналистку Мэрилу Фолли в фильме «Репортаж».