Для москвичей выпустят газету о Забайкалье — к выставке на ВДНХ в ней собрали культовые места, блюда и достижения

Выставка-форум «Россия» работает в Москве с 10 ноября. Указ о ее проведении в конце марта подписал Владимир Путин. Ее концепция основана на презентации потенциала регионов страны, достижений государства в разных отраслях экономики и содействии международным связям. Забайкальский павильон, оформленный в виде цветка багульника, в первые дни осматривали до 15 тысяч человек. В декабре поток гостей немного сократился, но его продолжают посещать тысячи людей, и целые очереди выстраиваются к фотопавильону, который при помощи технологий нейросети меняет облик. Полное описание стенда есть на нашем сайте.