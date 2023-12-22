Для москвичей выпустят газету о Забайкалье — к выставке на ВДНХ в ней собрали культовые места, блюда и достижения

Власти Забайкальского края выпустят 20 тысяч экземпляров газеты про регион специально для выставки «Россия», которая с середины ноября начала работать на московском ВДНХ по поручению президента страны Владимира Путина, сообщили «Чита.Ру» 18 декабря в пресс-службе правительства.
Выставка-форум «Россия» работает в Москве с 10 ноября. Указ о ее проведении в конце марта подписал Владимир Путин. Ее концепция основана на презентации потенциала регионов страны, достижений государства в разных отраслях экономики и содействии международным связям. Забайкальский павильон, оформленный в виде цветка багульника, в первые дни осматривали до 15 тысяч человек. В декабре поток гостей немного сократился, но его продолжают посещать тысячи людей, и целые очереди выстраиваются к фотопавильону, который при помощи технологий нейросети меняет облик. Полное описание стенда есть на нашем сайте.
Спецвыпуск называется «Место силы» и рассказывает о достопримечательностях Забайкалья, национальной кухне, достижениях в сфере промышленности и крупнейших предприятиях региона. В газете собраны не просто факты, издание прикладное: в нем можно узнать рецепт классических бууз и сразу получить всю нужную информацию о том, как добраться до туристических мест.
Материалы издания иллюстрируют и развивают ключевой посыл губернатора Забайкальского края Александра Осипова, который в день открытия выставки «Россия» в Москве неоднократно говорил о большом числе возможностей, которые сегодня регион может предложить и обычному туристу, и потенциальному инвестору. В планах региона, которые касаются экономики, есть создание международного кампуса и Горной академии с новейшими технологиями, которые будут закрывать кадровый вопрос для крупных предприятий. В сфере туризма упор делается на редкие природные и исторические маршруты вроде самой северной пустыни мира Чарских песков или места рождения Чингисхана.
Есть и главное достояние, на котором делает акцент глава края, — это люди. Вся выставка и созданные к ней материалы призваны показать, что людской потенциал региона безграничен.
Взять с собой специальное издание сможет любой посетитель выставки. В павильоне края всех гостей ждет не только спецвыпуск, но и открытки и сувениры от забайкальских мастеров.
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