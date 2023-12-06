«"Слово пацана" закроют»: продюсер «Ласкового мая» ополчился на создателей сериала

— В обход меня и правообладателей такие солидные люди, как Федя Бондарчук и многие другие продюсеры, берут и составляют подобные документы и тем самым подставляют прекрасную картину, на мой взгляд, под удар. И теперь, конечно же, полетят страйки и этот фильм не увидят миллионы людей. Ну почему нельзя было обратиться к правообладателям? — заявил Разин в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале. — Возместите эти 15 миллионов рублей, которые получил Кудряшов от имени Светланы Шатуновой — получил и положил себе в карман чужие деньги.

