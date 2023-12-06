«"Слово пацана" закроют»: продюсер «Ласкового мая» ополчился на создателей сериала

Продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру с требованием привлечь вдову Юрия Шатунова и администратора группы «Ласковый май» Аркадия Кудряшова к уголовной ответственности. Разин обвинил их в мошенничестве и потребовал возместить ему
— В обход меня и правообладателей такие солидные люди, как Федя Бондарчук и многие другие продюсеры, берут и составляют подобные документы и тем самым подставляют прекрасную картину, на мой взгляд, под удар. И теперь, конечно же, полетят страйки и этот фильм не увидят миллионы людей. Ну почему нельзя было обратиться к правообладателям? — заявил Разин в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале. — Возместите эти
В другом видеообращении Разин пригрозил, что «Слово пацана» закроют, и напомнил, что в Иркутске на днях убили подростка. Это преступление многие связывали с популярностью сериала. Продюсер заявил, что сейчас не самое подходящее время для подобных фильмов.
— Автор — провокатор. В это тяжелое время выпускать такие фильмы нельзя, — отметил Разин. — У «Ласкового мая» тоже погибло очень много людей. 28 девчонок покончили жизнь самоубийством — по каждому было возбуждено уголовное дело — из-за неразделенной любви. Но сейчас, в это тяжелое время для России, снимать подобные сериалы, глумясь над правами, это, конечно, очень прискорбно. Я считаю, что это черная метка. Фильм хороший, но это не вовремя.
Сериал «Слово пацана», который рассказывает о подростковых бандах Казани в конце