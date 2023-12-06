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«"Слово пацана" закроют»: продюсер «Ласкового мая» ополчился на создателей сериала

Он требует от вдовы Шатунова 15 миллионов рублей

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Андрей Разин заявил, что сериал «Слово пацана» вышел в неподходящее время

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Продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру с требованием привлечь вдову Юрия Шатунова и администратора группы «Ласковый май» Аркадия Кудряшова к уголовной ответственности. Разин обвинил их в мошенничестве и потребовал возместить ему 15 миллионов рублей. Поводом стало то, что они, по словам продюсера, заключили лицензионный договор, на основании которого в сериале «Слово пацана» использовались треки и фонограммы «Ласкового мая».

— В обход меня и правообладателей такие солидные люди, как Федя Бондарчук и многие другие продюсеры, берут и составляют подобные документы и тем самым подставляют прекрасную картину, на мой взгляд, под удар. И теперь, конечно же, полетят страйки и этот фильм не увидят миллионы людей. Ну почему нельзя было обратиться к правообладателям? — заявил Разин в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале. — Возместите эти 15 миллионов рублей, которые получил Кудряшов от имени Светланы Шатуновой — получил и положил себе в карман чужие деньги.

В другом видеообращении Разин пригрозил, что «Слово пацана» закроют, и напомнил, что в Иркутске на днях убили подростка. Это преступление многие связывали с популярностью сериала. Продюсер заявил, что сейчас не самое подходящее время для подобных фильмов.

— Автор — провокатор. В это тяжелое время выпускать такие фильмы нельзя, — отметил Разин. — У «Ласкового мая» тоже погибло очень много людей. 28 девчонок покончили жизнь самоубийством — по каждому было возбуждено уголовное дело — из-за неразделенной любви. Но сейчас, в это тяжелое время для России, снимать подобные сериалы, глумясь над правами, это, конечно, очень прискорбно. Я считаю, что это черная метка. Фильм хороший, но это не вовремя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Андрей Разин / YouTube.com

Сериал «Слово пацана», который рассказывает о подростковых бандах Казани в конце 80-х, вышел в ноябре этого года и уже успел наделать много шума. Идея создания такого фильма татарстанским чиновникам не понравилась с самого начала, а глава республики Рустам Минниханов заявил, что такие фильмы «романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок». Роберт Гараев, автор книги, по которой снят сериал, в ответ на обвинения рассказал, что воспитывать детей должен не сериал о группировках, а их родители.

Слово пацанаЛасковый майАндрей РазинЮрий ШатуновСериалПрокурорЖора Крыжовников
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