Сама потонула в заимствованиях. Изучаем высказывания депутата Госдумы, которая выступает за чистоту русского языка

Наши коллеги из 116.RU попросили филолога и нашего постоянного автора Анну Голубницкую, которая всю жизнь работает с текстами, проанализировать посты депутата в соцсетях, чтобы понять, а чем наполнена речь самой Ямпольской. Сразу небольшой спойлер: сама депутат, так ратующая за чистоту языка, не чурается огромного количества заимствований в своей речи.

— В своем телеграм-канале, комментируя работу над документом, предлагающим изменение в законе «О государственном языке», Ямпольская сама не может обойтись без заимствованных слов. Цитирую: «Итак, сегодня мы с коллегами внесли в Госдуму законопроект, предлагающий «изменения в федеральный закон "О государственном языке" и другие законодательные акты». За скучным названием — больше двух лет страстей, борьбы, отказов, стандартных отписок «всё урегулировано, ничего не требуется» и «устойчивого ощущения, будто я колочусь головой о каменную стену».

