Неудачно упал в метро. Актер из фильма «Андрей Рублев» Юрий Назаров попал в больницу — он родом из Новосибирска

Уроженец Новосибирска, российский актер Юрий Назаров попал в больницу в Москве. Он упал на станции метро «Полежаевская» и повредил ногу, сообщает телеграм-канал «112».
— 86-летний актер был экстренно госпитализирован с травмой ноги, — говорится в сообщении.
Артист прошел обследование, по итогам которого ему диагностировали ушиб бедра.
Ушиб тазобедренного сустава — закрытое повреждение, которое можно получить в результате падения или удара. Травма сопровождается локальным повреждением сосудов, в результате которого возникают боль, отек и гематома. В тяжелых случаях ушиб бедра сочетается с внутренними кровотечениями и трещинами. Эта травма особенно опасна для детей, беременных женщин и пожилых людей.
Юрий Назаров — актер театра и кино, народный артист России, лауреат различных наград: так, в 1974 году он получил медаль «За трудовую доблесть» за заслуги в развитии советского кинематографа, в 2022 году ему присудили орден «За заслуги в культуре и искусстве». За всю свою карьеру он сыграл более чем в 300 фильмах и сериалах.
Наибольшую известность Назаров получил за свои роли в фильмах «Земля Санникова», «Маленькая Вера», «Освобождение: Прорыв», «Освобождение: Огненная дуга», «Угрюм-река» и «Андрей Рублев». Последнюю картину он считает своим самым значимым фильмом. Кроме того, с 1963 года Назаров играет в Театре-студии киноактера в Москве.
MSK1.RU направил запрос в пресс-службу московского метро. Юрий Назаров не ответил на звонки нашего корреспондента.
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