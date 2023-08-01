Неудачно упал в метро. Актер из фильма «Андрей Рублев» Юрий Назаров попал в больницу — он родом из Новосибирска

— 86-летний актер был экстренно госпитализирован с травмой ноги, — говорится в сообщении.

Артист прошел обследование, по итогам которого ему диагностировали ушиб бедра.



Ушиб тазобедренного сустава — закрытое повреждение, которое можно получить в результате падения или удара. Травма сопровождается локальным повреждением сосудов, в результате которого возникают боль, отек и гематома. В тяжелых случаях ушиб бедра сочетается с внутренними кровотечениями и трещинами. Эта травма особенно опасна для детей, беременных женщин и пожилых людей.