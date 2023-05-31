Звезды российского кино встретятся в Чите на одном из главных кинофестивалей страны

Традиционно команда фестиваля не только выбирает лучшие фильмы, но и приглашает звезд отечественного кинематографа. В этом году по багуловой дорожке Х Забайкальского международного кинофестиваля пройдут Алика Смехова, Дмитрий Харатьян, Ирина Алферова, Валерий Баринов, Елена Ксенофонтова и другие артисты, не нуждающиеся в долгом представлении. Ведущими церемонии открытия станут Ирина Старшенбаум и Петр Рыков.



Естественно, в честь открытия юбилейного фестиваля организаторы подготовили зрелищное шоу с концертными номерами от звездных гостей и забайкальских творческих коллективов.

