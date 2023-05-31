Звезды российского кино встретятся в Чите на одном из главных кинофестивалей страны

Кинофестивалей в России в последнее время поубавилось, из-за этого те, что остались для любого ценителя качественного кинематографа стали еще ценнее. Со многими громкими премьерами, в том числе международными, в ближайшие дни можно будет познакомиться в Чите — на X юбилейном Забайкальском международном кинофестивале.
В этом году кроме российских фильмов на фестивале представят девять международных кинопремьер. Многие из них, говорят организаторы, вряд ли доберутся до широкого проката.
— Мы работаем над тем, чтобы из самой широкой географии привозить сюда те фильмы, которые впервые показываются на международных кинофестивалях. В этом году мы имеем девять международных кинопремьер. У нас есть и американская, и бразильская, и китайская, и российские премьеры, — рассказал председатель оргкомитета фестиваля, президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв.
Традиционно команда фестиваля не только выбирает лучшие фильмы, но и приглашает звезд отечественного кинематографа. В этом году по багуловой дорожке Х Забайкальского международного кинофестиваля пройдут Алика Смехова, Дмитрий Харатьян, Ирина Алферова, Валерий Баринов, Елена Ксенофонтова и другие артисты, не нуждающиеся в долгом представлении. Ведущими церемонии открытия станут Ирина Старшенбаум и Петр Рыков.
Естественно, в честь открытия юбилейного фестиваля организаторы подготовили зрелищное шоу с концертными номерами от звездных гостей и забайкальских творческих коллективов.
Билеты на фестиваль уже разобрали, так что безбилетникам, даже самым коренным читинцам, на представление не попасть. Но в любой момент можно присоединиться к онлайн-трансляции. Стартуем через считанные минуты.