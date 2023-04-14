Стал известен маршрут «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая — показываем на карте

9 мая 2023 года в Новосибирске по улицам города после Парада Победы состоится шествие «Бессмертного полка». По расчётам организаторов, на нём ожидается более 250 тысяч человек.
Маршрут «Бессмертного полка» пройдет по Красному проспекту от дома № 3 на Октябрьской магистрали до Дома офицеров. Сбор участников в 10.00 (за 45 минут до старта).
Никакой предварительной регистрации не нужно. Достаточно просто прийти к отправной точке. Но нужно учитывать, что станция метро «Площадь Ленина» на время праздничных мероприятий будет закрыта.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС о том, какие мероприятия ожидают горожан на День Победы.