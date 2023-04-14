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Стал известен маршрут «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая — показываем на карте

Шествие начнется в 10.45 сразу после Парада Победы

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В рядах «Бессмертного полка» Новосибирска в 2022 году маршировало около 150 тысяч человек. В этом году ожидается почти вдвое больше

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9 мая 2023 года в Новосибирске по улицам города после Парада Победы состоится шествие «Бессмертного полка». По расчётам организаторов, на нём ожидается более 250 тысяч человек.

Маршрут «Бессмертного полка» пройдет по Красному проспекту от дома № 3 на Октябрьской магистрали до Дома офицеров. Сбор участников в 10.00 (за 45 минут до старта).

Никакой предварительной регистрации не нужно. Достаточно просто прийти к отправной точке. Но нужно учитывать, что станция метро «Площадь Ленина» на время праздничных мероприятий будет закрыта.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС о том, какие мероприятия ожидают горожан на День Победы.

День ПобедыБессмертный полкПерекрытие в центре Новосибирска
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