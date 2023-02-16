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«Бессмертный полк», фейерверки и перекрытия Ленина: как 9 Мая и День города будут праздновать в Новосибирске

Вице-мэр озвучила предварительные программы

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«Бессмертный полк» пройдет в 2023 году

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Новосибирск готовится к двум масштабным праздникам — 9 Мая и Дню города. Предварительные программы во время прямого эфира на НГС озвучила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

На 9 Мая будут традиционный парад, в полноценном формате «Бессмертный полк» и фейерверк.

— Будут праздничный концерт на 9 Мая, перекрытие площади Ленина, много мероприятий по районам. Подробная программа будет позже обнародована, — отметила вице-мэр Анна Терешкова.

В 2023 году Новосибирску исполняется 130 лет. На День города перекроют улицу Ленина. Точные сроки еще не озвучены.

— Хотим сделать подвесы наверху, потолок — из цветов, фонариков, зонтиков. Летний, красивый потолок вызовет не меньше впечатлений, чем новогодняя иллюминация, — уверена Анна Терешкова. — День города планируем проводить масштабно. Мы также хотим позвать ребят с Беловодского района. Будем работать с детьми мобилизованных. С уверенностью в 90 % могу сказать, что будет и фейерверк. Планируем провести фестиваль фейерверков.

В конце года из жизни ушел знаменитый композитор Эдуард Артемьев — уроженец Новосибирска.

— Мы хотим сделать фестиваль его музыки, — объяснила вице-мэр. — Программа Дня города будет про Новосибирск и его жителей. Все районы будут отдельными площадками и даже проводить туристические экскурсии у себя.

Как идея озвучиваются парад оркестров и цветочный фестиваль.

Сегодня также стало известно, что этим летом в Новосибирске не откроют два пляжа — «Наутилус» и у нового парка «Арена».

В Новосибирске создадут рекреационную зону вдоль реки Ельцовки вместо деревьев в бору, вырубленных под новый жилой комплекс.

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