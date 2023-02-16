Улицу Ленина снова сделают пешеходной. Когда и зачем?

Между тем часть горожан не оценила перекрытие улицы Ленина для движения транспорта. Так, некоторые из них пожаловались на шум из-за большого скопления пешеходов. На это Анна Терешкова сказала, что шум — особенность центра города. Независимо от перекрытия, в центре города всегда будет шумно.

