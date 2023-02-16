Улицу Ленина снова сделают пешеходной. Когда и зачем?

Летом в Новосибирске часть улицы Ленина вновь станет пешеходной. Как сообщила в эфире НГС вице-мэр Анна Терешкова, перекрыть движение транспорта по ней планируется в честь празднования Дня города Новосибирска, который пройдет 25 июня.
— На небольшое время будем перекрывать улицу Ленина на День города. В этом году у нас юбилей, 130 лет, — сказала Анна Терешкова.
По словам вице-мэра Новосибирска, летом улицу Ленина украсят цветами, зонтами и фонарями. Их установят на подвесном потолке, на котором ранее была размещена новогодняя иллюминация.
Как сообщила Анна Терешкова, к следующему Новому году в Новосибирске тоже, скорее всего, перекроют улицу Ленина. По ее словам, вероятность такого решения составляет
— Это было экспериментально. Сейчас могу сказать про недостатки. Не хватило на улице Ленина бизнеса — рождественских домиков, в которых продавалась бы сувенирная продукция, где можно было бы купить какие-то крендели, попить чаю с сушками. Не хватило активности от бизнеса, — сказала Анна Терешкова. — Но мы понимаем, что бизнесу не были прописаны правила игры.
Между тем часть горожан не оценила перекрытие улицы Ленина для движения транспорта. Так, некоторые из них пожаловались на шум из-за большого скопления пешеходов. На это Анна Терешкова сказала, что шум — особенность центра города. Независимо от перекрытия, в центре города всегда будет шумно.
Отметим, улицу Ленина открыли для движения транспорта в начале февраля. Дорога была перекрыта с 4 ноября прошлого года в честь празднования Нового года. В 2022 году движение закрыли по центральной улице на два дня раньше, чем предполагалось.