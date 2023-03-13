«Оставайся сильным, моя любовь». Документальный фильм «Навальный» (16+) стал победителем премии «Оскар»

В ночь с 12 на 13 марта в США проходит церемония вручения премии «Оскар». В номинации «Лучший документальный фильм» победила работа «Навальный» Дэниэла Роэра, снятая для HBO.
На церемонии вручения присутствовали команда фильма, соратница Навального Мария Певчих (признана иноагентом), дети политика Даша и Захар, а также Юлия Навальная.
— Мой муж в тюрьме, только потому что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что он защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободным и когда наша страна будет свободной. Оставайся сильным, моя любовь, — сказала Юлия Навальная со сцены театра «Долби».
Напомним, политик Алексей Навальный уже больше двух лет находится в российской тюрьме. Он туда попал после возвращения из Берлина, где проходил лечение от отравления. Режиссер Дэниэл Роэр со сцены назвал Навального политическим заключенным и отметил важность поддержки политзэков по всему миру.
Недавно документальный фильм «Навальный» также получил премию Британской киноакадемии BAFTA. Он рассказывает историю жизни оппозиционного политика, который хотел стать президентом в России, столкнулся с отравлением и прошел тяжелый курс реабилитации.
MSK1.RU следит за вручением «Оскаров» в режиме онлайн. Самое главное о том, что нужно знать про нынешнюю церемонию, мы собрали в сборном материале (возможно, он вам поможет понять, почему «Всё везде и сразу» стал огромным успехом).