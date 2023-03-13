«Оставайся сильным, моя любовь». Документальный фильм «Навальный» (16+) стал победителем премии «Оскар»

На церемонии вручения присутствовали команда фильма, соратница Навального Мария Певчих (признана иноагентом), дети политика Даша и Захар, а также Юлия Навальная.

— Мой муж в тюрьме, только потому что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что он защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободным и когда наша страна будет свободной. Оставайся сильным, моя любовь, — сказала Юлия Навальная со сцены театра «Долби».