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Истории

«На хлебах у прачки»: где жил Федор Шаляпин до того, как прославился (вы удивитесь, что сейчас с его домом)

Дом великого оперного певца в Уфе разваливается на глазах — смотрите сами

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Видео: Городские порталы

— Ну гордость берет, конечно, да. Хвастаемся тем, что здесь Шаляпин жил, — говорит Антон Пикула, житель неказистого деревянного дома в Уфе, где больше ста лет назад жил великий оперный певец Федор Шаляпин. Только вот нынешнее состояние здания вызывает у нынешних жильцов тревогу — по бумагам дом имеет статус памятника истории, но фактически изба находится в аварийном состоянии.

Как сейчас выглядит знаменитый дом и в каких условиях здесь жил когда-то Федор Шаляпин — в памятную дату (13 февраля 2023 года, если считать по новому стилю, исполняется 150 лет со дня рождения оперного певца) рассказывают наши коллеги из UFA1.RU. Видеосюжет смотрите чуть выше.

— С домом были проблемы такие, что проваливалась крыша. То есть печка, которая стояла на кухне, провалилась, а за ней ушла и крыша, — перечисляет Антон Пикула проблемы, с которыми приходится мириться жителям дома-памятника. Отремонтировать здание самостоятельно люди не имеют права — это объект культурного наследия.

Дом разваливается, но жители и деятели культуры надеются, что чиновники все-таки обратят внимание на эту проблему.

— Мы не опускаем руки, в 2021 году власти определили охранные границы объекта культурного наследия, — говорит руководитель проекта музея «Шаляпин в Уфе» Анастасия Баранова. — Как нам видится, на этом месте должен появиться исторический квартал. Конечно, дом придется восстанавливать, он уже и перестраивался неоднократно, и давно потерял свой аутентичный вид. И все-таки мы уверены, что сможем дожать вопрос.

Как молодой Шаляпин оказался в Уфе (певец родился в Казани) и в каких условиях он тут жил — читайте в большом репортаже наших коллег из UFA1.RU.

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