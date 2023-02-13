«На хлебах у прачки»: где жил Федор Шаляпин до того, как прославился (вы удивитесь, что сейчас с его домом)

Как сейчас выглядит знаменитый дом и в каких условиях здесь жил когда-то Федор Шаляпин — в памятную дату ( 13 февраля 2023 года, если считать по новому стилю, исполняется 150 лет со дня рождения оперного певца) рассказывают наши коллеги из UFA1.RU. Видеосюжет смотрите чуть выше.

— С домом были проблемы такие, что проваливалась крыша. То есть печка, которая стояла на кухне, провалилась, а за ней ушла и крыша, — перечисляет Антон Пикула проблемы, с которыми приходится мириться жителям дома-памятника. Отремонтировать здание самостоятельно люди не имеют права — это объект культурного наследия.